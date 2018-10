Černý den českého tenisu na Turnaji mistryň! Kvitová i Plíšková prohrály

V zápase dlouhém dvě hodiny a dvacet minut měla Kvitová 40 vítězných míčů a stejný počet chyb. "Každopádně jsem hrála líp než první zápas. To je na jednu stranu dobrý, ale už je možná pozdě se zlepšovat. Bohužel," řekla Kvitová a plánovala, že při masáži bude po očku sledovat vývoj zápasu Plíškové.

Kvitová se pustila do Wozniacké zostra, ale ani jeden ze dvou brejkbolů v první hře nevyužila a podobně jako proti Svitolinové se jí nedařilo šance proměňovat. V utkání nakonec využila jen pět z 13 brejkbolů . "Většinou jsem třeba hned zkazila return, což je samozřejmě škoda a já si to uvědomuju. Když se to kupí a kupí, není nic příjemného vědět, že se to nepovedlo už předtím," konstatovala Kvitová.

Tradičně střídala vítězné míče s chybami a nepřesné míče v prvním setu převážily. Sice za stavu 3:5 odvrátila setbol, ale o sadu přišla. Před druhým setem sundala čelenku a začala brejkem. I za pomoci jestřábího oka vedla 3:1, Dánka ji pak vyvedla z rytmu ošetřením kolena, ale od stavu 3:3 Kvitová druhý set dohrála.

Nadšení ale rychle vyprchalo a po nepovedeném startu prohrávala v rozhodujícím setu 0:2. Následně vybojovala vlastní servis na 1:2 a všechnu energii dala do dalšího gamu. Měla brejkbol na 2:2, neuspěla a ve zbytku duelu už nestačila. "Odehrály jsme strašně dlouhé výměny v prvních dvou gamech, ale byly na její stranu. To mi vzalo pár sil, i mentálních. Bylo to pak hrozně těžké," řekla Kvitová.

Na Turnaji mistryň hraje pošesté a potřetí může skončit ve skupině. Neuspěla v letech 2012, kdy odstoupila po prvním utkání, a o dva roky později. V roce 2011 při své premiéře Masters vyhrála a v roce 2015 došla do finále.