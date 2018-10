TENIS ON-LINE: Krejčíková a Siniaková jsou ve finále Turnaje mistryň! Dvouhry začínají v 10:00

Do finále čtyřhry Turnaje mistryň postoupily české tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, když porazily krajanky Andreu Sestini Hlaváčkovou s Barborou Strýcovou 6:3 a 6:2. Odpoledne se bude muset Karolína Plíšková vypořádat se skvělým pohybem a téměř bezchybnou hrou Američanky Sloane Stephensové. Zápas začne ve 13:30 SELČ. Všechna utkání můžete sledovat na O2 TV Tenis nebo on-line na Sport.cz.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková bojují o postup do finále

Světové jedničky Krejčíková a Siniaková mají na dosah další velký titul. Letos už slavily grandslamové trofeje na Roland Garros a ve Wimbledonu.

V nedělním finále se dvaadvacetileté Krejčíková a Siniaková střetnou s vítězkami utkání mezi maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová a australsko-americkou dvojicí Ashleigh Bartyová, Coco Vandewegheová.

Do stavu 4:3 v prvním setu si oba páry držely podání, pak se Siniakové s Krejčíkovou povedlo sebrat servis Hlaváčkové. První pár světa se snažil hrát co nejvíce míčů přes Hlaváčkovou, která ve druhé sadě přišla o podání ještě dvakrát, jednou i po dvojchybě. Siniaková a Krejčíková při svém servisu nezaváhaly.

Český tenis má ve finále čtyřhry na Masters zastoupení potřetí za sebou. Krejčíková se Siniakovou se mohou stát prvním ryze českým párem, který turnaj ovládne. Loni se z Trofeje Martiny Navrátilové radovala Sestini Hlaváčková s Babosovou.

Plíšková: Můžu porazit kohokoli

Po Plíškové se Stephensovou tvoří druhou semifinálovou dvojici v singlu neporažená Ukrajinka Elina Svitolinová a Kiki Bertensová z Nizozemska, která se mezi osm nejlepších hráček sezony dostala na poslední chvíli až po odhlášení světové jedničky Simony Halepové.

Plíšková očekávala, že bude mít za soupeřku obranářku, ale speciální přípravu na zápas neplánovala. "Je to pořád o mojí hře," řekla po vítězství ve skupině nad Petrou Kvitovou. "Věřím si, že můžu porazit kohokoli," uvedla Plíšková.

Faktem ale je, že pomalejší povrch v singapurské hale nahrává hráčkám schopným vracet jeden míč za druhým. "Pro nás, co hrajeme agresivně, je to těžší pozabíjet," připustila Plíšková.

Loňská vítězka US Open Stephensonová má na povrch stejný názor. "Zneutralizuje to hodně úderů a pomáhá mi, ale všechny to máme stejné," řekla.

Triumfy slavily obranářky

Loni dokázala Turnaj mistryň vyhrát obranářka Caroline Wozniacká, o rok dříve triumfovala Slovenka Dominika Cibulková. I Polka Agnieszka Radwaňská, která ve finále v roce 2015 porazila Kvitovou, je hráčkou sázející na defenzivu.

Stephensová vyhrála v Singapuru bez porážky Červenou skupinu, ale ještě nečelila tak dobrému podání, jaké má Plíšková. Česká hráčka v letošním vzájemném utkání na antuce v Madridu povolila Američance jen pět her, dvě prohry s ní má z let 2015 a 2012.