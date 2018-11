Pálovi se zúží výběr, pořád má ale velmi dobré možnosti

Finálová sestava, kam se dostaly i dvaadvacetileté světové jedničky v deblu Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, ale ukazuje, že rezervoár tady pořád je. Počítejme do něj i devatenáctiletou Markétu Vondroušovou, nebo o rok starší Marii Bouzkovou, která zvolna šplhá žebříčkem.

Nějakou dobu se ale Pála bude ještě spoléhat na Plíškovou s Kvitovou. „Zatím nějaký konec neplánuju, jsem v rozpoložení, kdy to beru zápas od zápasu. Jak to přijde, tak to bude. Je jasné, že ve Fed Cupu trochu bojuju se zdravím, ale zbožňuju to tady. Je neuvěřitelné, že můžu být v téhle éře," řekla Kvitová, která v týdnu nemohla trénovat kvůli nachlazení. „Určitě bych nevydržela hrát čtyři hodiny jako Katka..."

Pála: Občas jsou holky naštvané

Možnost velkého výběru ostatní kapitáni jen tiše závidí. Každé finále, které Pálův tým sehrál, mělo jinou hrdinku: Kvitová se zaskvěla v letech 2011 a 2014, v roce 2012 zářila Šafářová, o tři roky později Plíšková a před dvěma lety Strýcová. Letos se celebritou stala Siniaková.

„To je na tom to nádherné. Podílí se na tom ale všechny hráčky, které za ten rok hrály. Není příjemné někoho vynechat z jednoho kola a pak ho poprosit, aby hrál. Občas jsou holky na mě za nominaci naštvané, ale já to dělám podle nejlepšího vědomí a svědomí," ujišťoval Pála.

Přemlouvat někoho k návratu ale nebude muset. „Bude se mi stýskat po atmosféře, po divácích. Ale stojím si za svým rozhodnutím," loučila se Strýcová.