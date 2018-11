Ostrý výpad proti Federerovi: Má nefér výhody, je v těžkém střetu zájmů

Ze strany světových sportovních médií už se dříve kritizovala až přílišná vstřícnost směrem k Federerovi na grandslamových turnajích na úkor ostatních hráčů. A to zejména na Australian Open. Samotní tenisté se ale do komentování situace moc nehrnuli.

Bennetau se na ožehavé téma rozpovídal v radiu Monte Carlo. „Je tu tolik střetů zájmů, až je to znepokojující," uvedl.

Ikona a legenda, jenže...

Federera sice označil „za ikonu a legendu", ale zároveň upozornil na to, že třeba na Australian Open hrál Federer 12 z posledních čtrnácti zápasů ve večerních a nočních hodinách v Rod Laver Areně. Tím se vyhnul zničujícím vedrům, v nichž hraje přes den většina ostatních.

Protiargumentem samozřejmě je, že Federer stále patří mezi nejlepší a pro fanoušky či televizní stanice nejatraktivnější hráče, a proto je obsazován do prémiových časů v největších arénách.

Střet zájmů nicméně tkví třeba v tom, že australský svaz (vlastnící Australian Open) stejně jako ten americký (US Open) jsou akcionáři Federerova exhibičního Laver Cupu. Ten přitom mimo jiné váže špičkové hráče v době, kdy se hrají regulérní podniky ATP.

Kyrgiosovi nechá vydělat 750 000 dolarů

„V organizačním týmu Laver Cupu je Craig Tiley, šéf Australian Open, který má na starosti marketingová a vysílací práva. Je placen Rogerem Federerem a náhodou se pak stane, že Federer hraje 12 ze 14 zápasů na Australian Open v půl osmé večer," postěžoval si Benneteau.

„V tomhle mi přijde vedení mezinárodního tenisu neuvěřitelně slabé. Jde o exhibici, nejsou tam žádná sportovní kritéria. Třeba Nick Kyrgios z toho vydělá 750 tisíc dolarů. Ano, takové jsou poměry," pokračoval vítěz French Open ve čtyřhře.

Po pondělní porážce od Alexandera Zvereva se k tématu vrátil i Chorvat Marin Čilič, jemuž se nelíbilo, že letošní finále Australian Open hrál proti Federerovi pod zataženou střechou.

Podle něj pro to nebyl žádný důvod. Má se všeobecně za to, že hra pod zataženou střechou vyhovuje především Federerovi.

„Na turnajích pochopitelně chtějí, aby Federer hrál ty velké noční zápasy. Mně jen vadilo, že pro zatahování střechy uplatňovali jiná pravidla ve finále a jiná v ostatních zápasech," vysvětloval v Londýně Čilič.

Federera se zastal třeba jeho věčný rival Novak Djokovič. „Mluví o šestinásobném vítězi Australian Open. Kdyby on neměl na turnaji nějaké výhody, tak kdo jiný by je měl mít? Všichni si přejí ho vidět hrát v prémiovém čase v Rod Laver Areně. Tady podle mě není moc o čem se bavit. I lidé jako Julien (Benneteau) těží z toho, co Roger pro tenis udělal," myslí si Srb.