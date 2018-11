S přibývajícím věkem jsou pro něj delší pauzy horší, myslí si kouč. Uvidíme legendu opět na antuce?

LEGEND: @RogerFederer wins his 20TH Grand Slam! 🎾🎉



🇦🇺 Australian Open:🏆🏆🏆🏆🏆🏆



🇫🇷 French Open:🏆



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wimbledon:🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



🇺🇸 US Open:🏆🏆🏆🏆🏆



🐐 The Greatest Ever 👏 pic.twitter.com/iWKFUcUdcz