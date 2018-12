Tenisté Prostějova proklouzli do finále, čeká je pražský I. ČLTK

Tenisté Prostějova proklouzli do finále extraligy smíšených družstev a budou útočit na jedenáctý titul v řadě. Ve středu se týmu z Hané pokusí vzdorovat v říčanské hale pražský celek I. ČLTK.

Tenistka Lucie Šafářová pomohla Prostějovu do finále ligy smíšených družstev.

Zatímco klub ze Štvanice I. ČLTK stvrdil postup ze skupiny jasnou výhrou nad Jihlavou 6:1, Prostějov málem neuspěl. V prvním utkání prohrál s Přerovem a k postupu potřeboval nejméně 6:3 zdolat Říčany. A přesně takový výsledek favorit vybojoval.

"Oddechli jsme si dost. V jednu chvíli to vypadalo na 1:5 po singlech, ale tým hodně chtěl uspět. Je to dobrá parta, táhne za jeden provaz a jsem šťastný, že jedeme do Říčan na finále," řekl ČTK kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil.

Prostějov měl posílit Mischa Zverev, ale kvůli zraněný nehrál. A nastoupit nemohla ani nemocná Barbora Strýcová. "Hráli jsme oslabeni," konstatoval Navrátil.

Ve dvouhrách prohrála Lucie Šafářová s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou a Kristýna Plíšková se světovou jedenáctkou Anastasijí Sevastovovou z Lotyška. A když neuspěl ani Jiří Veselý s Italem Lucou Vannim, prohrával Prostějov 2:3 na zápasy a Říčanům stačila jedna výhra k překvapivému postupu do finále.

Jiří Veselý.

Česká sportovní/Pavel Lebeda

Kazach Michail Kukuškin si ale poradil s Maďarem Mártonem Fucsovicsem a ve čtyřhrách uspěli Šafářová s Kristýnou Plíškovou, Veselý s Kukuškinem i Jebavý s Pavláskem. "Bojovností jsme zápas otočili," řekl Navrátil, jehož tým postoupil do finále díky lepšímu poměru získaných bodů, než měly Říčany a Přerov.

Za I. ČLTK, který nejprve porazil loňské finalisty ze Sparty, proti Jihlavě bodovali Jesika Malečková, Ondřej Krstev, který uštědřil dva kanáry Davidu Palánovi, Robin Staněk, Američan Michael Mmoh, Slovák Andrej Martin a v deblu Krstev s Janem Šátralem. Ve finále by měla být jedničkou pražského celku Markéta Vondroušová.