Totální zkrat české hvězdy! Plíšková ztratila vedení 5:1 ve třetí sadě a v Dubaji končí

Utkání mezi Karolínou Plíškovou a Sie Ču-wej nabídlo od úvodních gamů agresivní hru z obou stran. První šanci na brejk měla česká hráčka za stavu 1:0, Tchajwanka však nebezpečí odvrátila a vyrovnala. Třiatřicetiletá soupeřka lounské rodačky netradičně hrající forhend i bekhend obouruč se snažila favorizovanou Češku trápit pestrou celodvorcovou hrou, často se úspěšně pokoušela o kraťasy.

Hned čtyři brejkboly měla za stavu 4:3 světová pětka, ani jeden však neproměnila, naopak vzápětí čistou hrou přišla o svůj servis a prohrávala 4:5. Rozhozená bývalá světová jednička se v prvním setu na odpověď nezmohla, za 37 minut o sadu přišla a prohrávala 0:1.

Pomohla rada trenérky

Před začátkem druhé sady si šestadvacetiletá Češka pozvala na kurt trenérku Rennae Stubbsovou, které se svěřila, že se fyzicky necítí dvakrát dobře. "Dneska musíš zatraceně makat. Tlač, opravdu tlač a jdi do kolen. Nehraj naštvaně, když nevyužiješ brejkboly. To je stará Kája, ukaž mi novou Káju. Ukaž mi, jak jsi bojovná!" hecovala Australanka svoji svěřenkyni.

Její tchajwanská soupeřka jako by o problémech Plíškové věděla a i v úvodním gamu druhého setu ji nutila k maximálnímu pohybu. Favoritka si však svůj servis na úvod podržela a šla do vedení 1:0.

Zlomená Karolína Plíšková

Andy Brownbill, ČTK/AP

Slabší chvilku si 31. hráčka světa vybrala za stavu 1:2, když sérií nevynucených chyb přišla poprvé o vlastní servis a prohrávala 1:3. Semifinalistka letošního Australian Open začala diktovat tempo hry a i přes problémy při svém servisu šla do vedení 4:1.

Sie Šu-wej přestala vycházet pestrá hra, kterou svoji soupeřku trápila v úvodním setu, Plíšková jasně převzala iniciativu, od základní čáry měla jasně navrch. Podruhé v sadě svoji soupeřku brejkla a set v klidu dovedla do vítězného konce 6:1.

Ve třetím setu přišel zkrat

Karolína Plíšková šla do třetího setu s výrazně pozitivní bilancí 7:2 v rozhodujících sadách, se kterou se v letošní sezoně může pochlubit. A vstup do klíčového setu zápasu se jí povedl i tentokrát, když hned na úvod prorazila servis Sie Šu-wej. O výsledku gamu rozhodla obrovská chyba Tchajwanky za stavu 15:30, když jednoduchý volej poslala do sítě. Vzápětí česká tenistka potvrdila brejk a šla do vedení 2:0.

Karolína Plíšková v boji o postup do dalšího kola

Mark Schiefelbein, ČTK/AP

Plíšková v tento moment na kurtu jasně dominovala, výrazně zlepšila pohyb, potřetí v řadě vzala soupeřce servis a brzy vedla už 4:0. O osudu utkání se zdálo být rozhodnuto.

Bojovná soupeřka se však neskutečným způsobem zvedla, od stavu 1:5 se vrátila k bezchybné hře z první sady, česká hráčka naopak viditelně znervózněla, začala kupit lehké chyby a Sie Šu-wej šesti hrami v řadě otočila na 7:5 a mohla slavit nečekaný úspěch.

České tenistce se podobný kousek s opačným výsledkem povedl na nedávném Australian Open, kdy ze stavu 1:5 ve třetím setu otočila zápas se Serenou Williamsovou.

Soupeřkou Sie Šu-wej bude lepší z dvojice Petra Kvitová - Viktória Zužmová.