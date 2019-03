Murray je po operaci bez bolestí, v návrat ve Wimbledonu nevěří

Britský tenista Andy Murray je po druhé operaci kyčle bez bolestí, zatím ale stále neví, zda bude schopen vrátit se na kurty a rozloučit se s kariérou ve Wimbledonu, jak si to vysnil. Šance na start na letošním grandslamu v All England Clubu odhaduje na méně než 50 procent.

"Rehabilitace pokračuje pomalu, ale jde to dobře," řekl jednatřicetiletý Murray, jenž v lednu podstoupil povrchovou náhradu kyčelního kloubu. "Jak jsem už řekl v Austrálii, chci dál hrát. Problém je, že nevím, zda je to možné," dodal.

Trojnásobný grandslamový šampion si pochvaluje, že poprvé po takřka dvou letech může chodit bez jakýchkoliv bolestí. A právě zlepšení každodenního života bylo jeho hlavním cílem. Cokoliv dalšího pro Murrayho bude bonus. "Čtyři měsíce po operaci nesmím mít žádnou náročnou pohybovou zátěž. Teprve pak se uvidí, jestli budu moci soutěžit na jakékoliv úrovni," uvedl.

Rozhodně ale necítí tlak, aby se vrátil a hrál. "Jen jsem chtěl, aby ta kyčel byla tak v pořádku, jak to jen půjde. A pokud mi to ještě umožní hrát tenis - skvělé. Když ne, už mě nic nebolí a to mi stačí ke štěstí," dodal.