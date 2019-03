Hvězda bitvy se Sevillou Traoré: Všichni jsou hrdinové, teď můžeme dojít do finále

"V soutěži zůstávají třeba Arsenal nebo Chelsea, uvidíme, koho dostaneme. Jsme připraveni na vše. Ale můžeme jít až do finále, proč ne? Je to možné, ne?" položil Traoré novinářům řečnickou otázku po triumfu 4:3 v prodloužení.

"Je to pro nás velký výsledek proti Seville, která je jedním z nejlepších klubů v Evropské lize. Všichni víme, že ji vyhrála pětkrát. Dnes byli všichni perfektní, všichni ze sebe vydali všechno. Teď jsme šťastní a těšíme se na další kolo," řekl Traoré, který v minulosti nastupoval i za Táborsko a Zlín.

Trenér Jindřich Trpišovský byl po vítězné gólu hodně zadýchaný

Věřil jsem, že není konec, říká Traoré

Utkání za stavu 2:2 dospělo do nastaveného času, v němž Sevilla odskočila do vedení. Červenobílí museli v tu chvíli dvakrát skórovat. Traoré věřil, že se to může povést. "Říkal jsem si, že ještě není konec, že ještě nějaký čas zbývá. Nikdy nevíte, co se stane, pořád musíte hrát. A to, co se nám podařilo, je fantastické," uvedl.

Vyrovnání zařídil Mick van Buren a ve 119. minutě přišla Traorého chvíle. "Byl dlouhý míč do vápna, já ho dal Peterovi (Olayinkovi). Peter mi ho vrátil a já vystřelil, obránce pak míč tečoval a nakonec z toho byl gól. Bylo to fantastické, pro mě je to top," popsal rozhodující okamžik střelec gólu.

Za hrdinu se však nepovažoval. "Hrdinové jsou všichni, celý tým. Podívejte se třeba na Micka van Burena, seděl na lavičce, pak přišel na hřiště a dal do toho všechno. Jak říkám, hrdinové jsou všichni," konstatoval Traoré.

Slávisté si užívají, jak senzačně vyřadili v Evropské lize Sevillu

