Vondroušová je náš největší talent, je přesvědčená Strýcová

Zkušenou Barboru Strýcovou postup Markéty Vondroušové do čtvrtfinále tenisového Roland Garros nepřekvapil. Sama se přesvědčila, jak těžké je devatenáctiletou krajanku porazit. Letos s ní prohrála všechny tři vzájemné zápasy. Vondroušová je podle ní mimořádný talent a ví, co má na kurtu dělat. I když je dělí čtrnáct let, mají k sobě blízko. Spřátelily se při lednové společné cestě do semifinále čtyřhry na Australian Open.