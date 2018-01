Klesá níž a níž. Jen počítám své peníze, prohlásil Tomic po neúspěšné kvalifikaci na Australian Open

Patřil k největším tenisovým talentům, teď se však na Bernarda Tomice valí jen samá kritika. A to kvůli jeho chování. Pětadvacetiletý Australan má hodně bouřlivou povahu. Čím dál tím častěji vypouští zápasy, protože ho to přestalo bavit a poslední dobou šokuje i svými výroky. „Jen počítám své milióny,“ prohlásil poté, co vypadl z kvalifikace na Australian Open.

Když v roce 2008 vyhrál juniorku na Australian Open a o rok později kraloval nadějím na US Open, předvídala se mu hvězdná budoucnost. Bernard Tomic ale zklamal. A to hlavně svým chováním a přístupem k tenisu. Už jako šestnáctiletý byl potrestán Mezinárodní tenisovou federací za to, že odešel ze zápasu.

Nyní jsou tyto jeho prohřešky stále častější. Třeba loni v únoru rezignoval na dobře rozehrané utkání proti Stevu Darcisovi na turnaji v Delray Beach. Jeho vysvětlení? Hra ho přestala bavit. A to samé udělal i o několik měsíců později na slavném Wimbledonu. Tam vypustil úvodní zápas proti Mischovi Zverevovi. „Trochu jsem se na kurtu nudil,“ prohlásil poté.

Netrvalo dlouho a přišel trest. Australskému bouřlivákovi byla udělena pokuta patnáct tisíc dolarů a následně mu vypověděla smlouvu firma Head, která mu dodávala rakety. Zatímco před dvěma lety byl pětadvacetiletý Tomic ve světovém žebříčku na sedmnáctém místě, nyní mu patří sto čtyřicátá třetí příčka.

Minulý týden proto musel v Melbourne absolvovat kvalifikaci na Australian Open. Ve finálovém kole ho však porazil Ital Lorenzo Sonego a Tomic tak bude po devíti letech na domácím grandslamu chybět. „Jen počítám své peníze. To je vše, co dělám,“ odpověděl po překvapivé prohře na otázky novinářů, co na své vystoupení v kvalifikaci říká. „Zkuste dokázat to samé. Jděte vydělat třináct čtrnáct miliónů, hodně štěstí, chlapci,“ odsekl hráč, který už před časem přiznal, že tenis dělá právě jen kvůli penězům.