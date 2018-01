Paráda! Strýcová suverénně prošla do 3. kola Australian Open

Česká tenistka Barbora Strýcová postoupila do 3. kola grandslamového Australian Open, když zvítězila nad Španělkou Larou Arruabarrenovou hladce ve dvou setech 6:3 a 6:4. V melbournské výhni se pere o postup i Markéta Vondroušová, s Francouzkou Caroline Garciaovou hraje třetí set.

Česká tenistka Markéta Vondroušová hraje o postup do 3. kola na Australian Open.

Barbora Strýcová zvládla duel proti Španělce Arruabarrenové bez větších potíží. Do utkání vstoupila čistou hrou a hned v té následující měla pět šancí vzít soupeřce servis. Jenže se jí to nepovedlo a až do stavu 4:3 pro českou hráčku si tenistky držely podání. Pak při vlastním servisu vedla Španělka 40:0, ale česká bojovnice nejprve dotáhla na shodu, aby nakonec získala brejk. Následně už si první sadu nenechala vzít a získala ji poměrem 6:3.

Druhý set začala lépe Arruabarrenová, vedla 1:0 a 40:0, jenže česká tenistka opět ukázala, že se bude rvát na kurtu o každý fiftýn a podání udržela. To ji zdravě nabudilo a v následující hře brejkem vykročila rázně k postupu. Strýcová vedla 5:2 a šla podávat na vítězství. Pak sice Španělka dvěma hrami v řadě duel zdramatizovala, ale na obrat nedosáhla. Nasazená dvacítka vyhrála druhou sadu poměrem 6:4 a mohla slavit postup.