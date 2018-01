Senzace! Djokovič vypadl s Korejcem, předloňská vítězka v Melbourne zase řádí

O prvotřídní senzaci se na Australian Open postaral Korejec Čong Hjon. V osmifinále vyřadil šestinásobného srbského šampióna turnaje Novaka Djokoviče, který se vrací po zranění lokte, po setech 7:6, 7:5 a 7:6. To větší formu si do Austrálie přibalila německá tenistka a někdejší světová jednička Angelique Kerberová. Ani ve 13. utkání v letošním roce nepoznala přemožitelku! V osmifinále úvodního grandslamového turnaje se sice potrápila se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, ale obrat nakonec zvládla a po dvou hodinách a 11 minutách slaví po výhře 4:6, 7:5, 6:2 postup do čtvrtfinále. V něm se třicetiletá předloňská šampiónka Australian Open utká s rovněž výborně hrající Madison Keysovou z USA.