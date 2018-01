Překvapení! A hned další. Do semifinále Australian Open přes favoritku prošla Belgičanka a po ní i Brit

Mertensová překvapivě zasypala Svitolinovou 26 vítěznými údery a za 73 minut po devíti zápasech ukončila Ukrajinčinu vítěznou sérii. Svitolinová před Australian Open vyhrála turnaj v Brisbane a v Melbourne porazila čtyři soupeřky včetně českých tenistek Kateřiny Siniakové a Denisy Allertové.

Mertensová na Australian Open hraje poprvé. Celkem je to její pátá účast na grandslamu. S výjimkou třetího kola z loňského Roland Garros nepřešla první kolo.

Ocenil ho i Murray

Edmund jako teprve šestý Brit v open éře tenisu postoupil do semifinále grandslamu. Jeho úspěch ocenil i zraněný Andy Murray, který se zotavuje z operace kyčle.

Třiadvacetiletý jihoafrický rodák Edmund při vítězství 6:4, 3:6, 6:3 a 6:4 zaznamenal 46 vítězných úderů, nebezpečný byl hlavně z forhendu. Na rozdíl od Dimitrova vůbec neprojevoval nervozitu. Na proměněný mečbol si musel počkat, protože až Jestřábí oko potvrdilo, že Dimitrovův bekhend skončil v autu.

"Je to skvělý pocit, jsem šťastný," radoval se svěřenec švédského trenéra Fredrika Rosengrena, někdejšího kouče švédského tenisty Robina Söderlinga.

Edmund byl při absenci pětinásobného finalisty Australian Open Murrayho jediným britským zástupcem v pavouku mužské dvouhry. Už nyní došel nečekaně daleko, což Murray ocenil na svém twitteru výmluvným "Wow!"

Najednou se i Edmund dostává do centra pozornosti. "Už vím, jak se cítil Andy Murray posledních osm let nebo bůhvíjak dlouho," poznamenal. Pokud by postoupil až do finále, předstihl by Murrayho ve světovém žebříčku. Poprvé od roku 2006 by tak Británie měla jinou mužskou jedničku. K tomu by ale Edmund musel ještě porazit vítěze zápasu mezi Rafaelem Nadalem a Marinem Čiličem.

Dimitrov nenavázal na výborný výkon ze zápasu s domácím Nickem Kyrgiosem a nesplnil roli velkého favorita. "Dnes byl jeden z těch dnů, kdy jsem prostě nemohl najít správnou cestu," řekl šestadvacetiletý Bulhar, který v Melbourne neobhájil loňské semifinále.