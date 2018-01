Nadala v Melbourne opět zradilo zdraví, čeká na vyšetření

"Musím pár hodin počkat. Zítra podstoupím vyšetření, pak budu vědět víc. Ve třetím setu jsem začal cítit, že je sval trochu unavený, ale mohl jsem hrát bez omezení. Potom ale ve čtvrtém (setu) při jednom pohybu, myslím že při drop shotu, jsem něco ucítil. V ten moment bylo jasné, že se něco stalo," popsal jednatřicetiletý tenista na tiskové konferenci.

Na grandslamech bojovník z Mallorky odehrál už přes 250 zápasů a vzdal dnes podruhé. Naposledy to bylo také v Melbourne Parku a ve čtvrtfinále - v roce 2010 s Andym Murraym. Ten letos v Austrálii není a dává se dohromady po operaci kyčle. Vážnější zdravotní potíže má v poslední době více špičkových hráčů než kdy jindy.

"Někdo z vedení tour by se měl nad tím zamyslet. Měli by popřemýšlet o zdraví hráčů. Hlavně pro jejich život po tenise. Nevím, jestli vydržíme hrát na takovémto strašně tvrdém povrchu," řekl tenista, jenž během kariéry vybojoval na grandslamech 16 titulů. Desetkrát to dokázal na antuce Roland Garros, jednou v Austrálii (2009), dvakrát na wimbledonské trávě a třikrát v New Yorku na US Open.

Dnes při bitvě s Chorvatem Čiličem, která předčasně skončila po necelých čtyřech hodinách, si nechal ošetřit nohu ve čtvrtém setu za stavu 1:4. Od té doby kulhal a překonával bolest. Nakonec dopadl stejně jako v listopadu na Turnaji mistrů, z nějž odstoupil kvůli problémům s kolenem. Rovněž v pravé noze. "Další těžký moment a propásnutá šance. Je těžké to přijmout," posteskl si Nadal.

Malou útěchou pro něj může být, že i po Australian Open, ať ho vyhraje kdokoli, zůstane v čele světového žebříčku.