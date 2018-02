Kvitová je k neporažení! Po obratu vyřadila i Radwaňskou. Dál jde také Berdych, už je ve čtvrtfinále

Petra Kvitová vybojovala na elitním tenisovém turnaji v Dauhá postup do osmifinále. Polku Agnieszku Radwaňskou porazila po více než dvouapůlhodinovém boji 6:7, 6:3, 6:4 a má devátou výhru v řadě. Její příští soupeřkou bude přemožitelka Markéty Vondroušové, světová trojka Elina Svitolinová z Ukrajiny. S turnajem se v druhém kole rozloučila i Barbora Strýcová, jež ve třech setech podlehla Němce Julii Görgesové. Tomáš Berdych postoupil v Rotterdamu hladce do čtvrtfinále, Srba Viktora Troického porazil v druhém kole za hodinu 6:1, 6:2.

Kvitová prohrála s Radwaňskou poslední tři vzájemné zápasy (od Turnaje mistryň v roce 2016), ale dnes prokázala výbornou formu a vyrovnala si s ní bilanci na 6:6. Bývalé hráčky elitní světové desítky se dnes přitom potkaly poprvé v dřívější fázi turnajů než ve čtvrtfinále.

"Je fakt, že je trochu zvláštní, že je to teprve druhé kolo velkého turnaje," řekla Kvitová. "Bylo to dnes nahoru dolů. S Agou je to vždycky obtížné - i když dobře podáváte, můžete prohrát, protože ona všechno vrátí," dodala česká hráčka, jíž se po zisku titulu v Petrohradu a úspěšném víkendovém vystoupení v pražském Fed Cupu daří i v Kataru.

Aktuální série devíti vítězství Kvitové je její čtvrtá nejdelší v kariéře a nejdelší od roku 2014. Rekord má 14 výher z přelomu let 2011 a 2012.

O čtvrtfinále si Kvitová zahraje proti Svitolinové, s níž už šestkrát v řadě neprohrála. Na ukrajinské favoritce dnes ztroskotala osmnáctiletá Vondroušová a podlehla jí 2:6 a 4:6.

Druhé kolo bylo konečnou i pro zkušenou Strýcovou, jež prohrála 2:6, 6:3, 1:6 se světovou desítkou Görgesovou. V úterý Němka porazila už Lucii Šafářovou a vyslala tak varování českému týmu před dubnovým semifinále Fed Cupu. Jednatřicetiletá Strýcová sice o dva roky mladší soupeřku porazila ve čtyřech předchozích duelech, z toho ve třech loňských, ale dnes po více než dvou hodinách musela kapitulovat.

Dnes ještě na štědře dotovaném turnaji v Kataru hraje obhájkyně titulu Karolína Plíšková.

Berdych postoupil přes Troického

Nejlepší český tenista Tomáš Berdych postoupil na turnaji v Rotterdamu hladce do čtvrtfinále. Srba Viktora Troického porazil šestý nasazený v druhém kole za hodinu 6:1, 6:2 a o semifinále se utká s turnajovou čtyřkou Davidem Goffinem z Belgie.

Sedmnáctý hráč světového žebříčku Berdych měl duel s Troickým pod kontrolou. Odvrátil jediný brejkbol, který si soupeř vypracoval, a sám vzal bělehradskému rodákovi v každém setu dvakrát servis.

Dvaatřicetiletý Berdych porazil vrstevníka Troického pošesté za sebou, jedinou porážku s ním utrpěl před devíti lety v Indian Wells.

Vítěz rotterdamského turnaje z roku 2014 Berdych má svému příštímu soupeři Goffinovi co oplácet. V posledním vzájemném střetnutí před dvěma lety v Římě s ním utrpěl nejhorší debakl v kariéře 0:6, 0:6.

DAUHÁ (tvrdý povrch, dotace 3 173 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (16-ČR) - A. Radwaňská (Pol.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 Svitolinová (3-Ukr.) - Vondroušová (ČR) 6:2, 6:4 Görgesová (9-Něm.) - Strýcová (ČR) 6:2, 3:6, 6:1 Wozniacká (1-Dán.) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:0 Halepová (2-Rum.) - Makarovová (Rus.) 6:3, 6:0 Kontaová (10-Brit.) - Suárezová (Šp.) 6:2, 6:2 Blinkovová (Rus.) - Mladenovicová (11-Fr.) 6:3, 6:3 Bellisová (USA) - Keysová (12-USA) 2:6, 6:3, 6:0 Sevastovová (13-Lot.) - Ósakaová (Jap.) 6:4, 6:1 Cirsteaová (Rum.) - Mertensová (Belg.) 7:5, 6:4