Kristýna Plíšková prohrála v Acapulcu s hráčkou ze třetí stovky, Nadal se odhlásil

Plíšková v úvodním setu dvakrát přišla o servis, v druhé sadě po dalším brejku dvacetileté domácí držitelky divoké karty prohrávala 2:4. Pak sice dvakrát získala soupeřčino podání, ale Zarazuová jí to pokaždé oplatila.

Pětadvacetiletá Plíšková, která je v pořadí dvouhry WTA na 77. místě, dokázala naposledy vyhrát zápas v hlavní soutěži na počátku ledna v Šen-čenu.

Vítězka US Open Sloane Stephensová vyhrála první zápas od nečekaného zářijového triumfu na newyorském grandslamu. Světová třináctka z USA neuspěla za poslední půlrok v osmi utkáních za sebou, až v Acapulcu dokázala přejít přes Francouzku Pauline Parmentierovou po výsledku 6:4, 6:0.

Na úterním tréninku v Mexiku Nadal náhle ucítil v noze ostrou bolest. Po poradě s lékaři se pak z turnaje odhlásil. "Řekli mi, že s tím nemohu hrát, bez ohledu na to, jestli to bolí nebo ne. Z mého pohledu to není tak vážné jako na Australin Open, ale doktoři tvrdí, že je tam riziko, že se to zhorší," uvedl.

V pavouku dvouhry nahradil nejvýše nasazeného Nadala Japonec Taro Daniel a v úvodním kole podlehl ve třech setech Felicianu Lópezovi ze Španělska.

Tenisový turnaj mužů v Sao Paulu (antuka, dotace 582 870 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Pella (6-Arg.) - Moutet (Fr.) 4:6, 6:1, 6:2, Zeballos (Arg.) - Bellucci (Braz.) 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, Clezar - Monteiro (oba Braz.) 6:3, 1:6, 7:5.