Schyluje se k hvězdné spolupráci? Talentovaného Němce by mohl vést legendární Lendl

Patří k největším tenisovým talentům současnosti a předvídá se mu velká budoucnost. K jejímu naplnění by Alexandru Zverevovi měl pomoci i hvězdný kouč. Podle zahraničních médií by dvacetiletého Němce mohl již brzy začít trénovat osminásobný grandslamový vítěz, Ivan Lendl.

Hodně dlouho čekal Andy Murray na zisk prvního grandslamu. Povedlo se mu to až pod vedením tenisové legendy, Ivana Lendla. Během jejich první spolupráce vybojoval britský tenista titul nejprve na US Open a poté ve Wimbledonu. Pak se ale na dva roky rozešli. V červnu 2016 se k sobě vrátili a Murray pár týdnů poté ovládl slavný Wimbledon podruhé v kariéře.

Loni však Murrayho trápilo zranění kyčle a po Wimbledonu v sezóně dohrál. Během rekonvalescence se rozhodl s hvězdným koučem ukončit spolupráci, a ten je od té doby volný. To by se však brzy mohlo změnit, neboť podle zahraničních médií se chystá začít trénovat německý talent, Alexandra Zvereva.

Ten se před dvěma měsíci pro změnu rozešel se Španělem Juanem Carlosem Ferrerem, bývalou světovou jedničkou. Dvacetiletého Zvereva poté začal koučovat jeho otec a nyní by mělo dojít k další změně. Podle webu tennisworldusa.org sledoval osmapadesátiletý Lendl Zvereva už minulý týden na turnaji v Miami.

Tam se Zverevovi podařilo dostat až do finále. V něm ale nestačil na Američana Johna Isnera, který ho porazil po setech 6:7, 6:4 a 6:4. Podle bývalého tenisty Grega Rusedského by Lendl světovou čtyřku mohl dovést až na vrchol. „Kdybych byl Saša, určitě bych zaklepal na Lendlovy dveře. Myslím, že by ho posunul na další úroveň,“ uvedl na webu express.co.uk Rusedski. „Bylo by to zajímavé partnerství a Lendl by ho mohl přivést na post světové jedničky jako Murrayho,“ dodal čtyřiačtyřicetiletý Brit.