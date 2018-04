Dva kanáry? Chtěl jsem, aby to tak dopadlo, zalitoval český suverén

Mohly to být dva kanáry, Jiří Veselý ale nakonec nebohému izraelskému soupeři Edanu Lešemovi nechal jeden game. „Byla by to třešnička na dortíku vyhrát dvakrát 6:0, ale vůbec to nevadí," oddechla si česká daviscupová jednička po vítězném vstupu do souboje euro-africké zóny v Ostravě.