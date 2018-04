Ani nevím, jak se cítím. Bylo to bez rytmu, pomalé, zkritizovala se Plíšková

„Görgesová odehrála výborný zápas a já jsem nenabídla nic extra, i když servis byl dobrý," hodnotila Plíšková.

„Jí sednul třetí game v prvním setu, pak i nějaké returny a já neměla na jí servis vůbec šanci. Ani jsem neměla žádný brejkbol, zatímco ona odehrála skoro bezchybný zápas. Můj výkon každopádně mohl být lepší. Bylo to bez rytmu, pomalá jsem byla, hůř se mi hýbalo, zkrátka nesedlo mi to," vysvětlovala poražená.

Ráno přitom nenasvědčovalo, že by měla mít s Görgesovou nějaké problémy, dva dosavadní vzájemné zápasy navíc vyhrála....

„Tyhle holky ale jeden den skoro netrefí kurt a další den je to naopak. Ale nepřekvapilo mě to, pořád je to výborná hráčka, určitě jsem ji nepodcenila," řekla Plíšková. „Byl to takový zápas nezápas, já ani nevím, jak se cítím. Úplně na hovno, že bych něco zkazila, tam nebylo..."

Výhodou nabitého českého kádru ale je, že všechno nestojí na jedné hráčce. První šance na postupový bod nevyšla, ale ta druhá už ano.

„V sobotu hrála Petra dobře, tak věřím, že vyhraje," dodala Plíšková předtím, než Kvitová smetla Kerberovou a poslala Češky do finále.