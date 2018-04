Strýcová nalosovala pro pražské první kolo pikantní souboj dvojčat Plíškových

I druhá česká hvězda Petra Kvitová bude mít za soupeřku krajanku. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu a turnajová dvojka bude na antuce hrát s Terezou Smitkovou, která dostala do soutěže divokou kartu. Pátou nasazenou Strýcovou čeká Italka Camila Giorgiová a osmičku Kateřinu Siniakovou Němka Andrea Petkovicová.

V pavouku je i Markéta Vondroušová, která nedohrála tento týden kvůli zranění nohy zápas ve Stuttgartu. Hrát bude s obhájkyní titulu Němkou Monou Barthelovou. Denisa Allertová si počká na soupeřku z kvalifikace.

"Předem se omlouvám," řekla na webu turnaje Strýcová po losování. "Losuju podruhé v životě. Poprvé to bylo v Birminghamu a Lucce Šafářové jsem nalosovala Němku Kerberovou. Už se do toho pouštět nebudu," uvedla.

"Vylosuješ určitě Kristýnu proti Karolíně," říkal pár minut před losem Strýcové její trenér David Kotyza, který byl ještě loni koučem Karolíny Plíškové. A Strýcová skutečně dvojčata poslala proti sobě.

Světová šestka Karolína Plíšková očekávala, že jednou na sesterský souboj musí dojít. "Toho se bojíme obě. Nepůjde o život, jen jedna z nás bude muset prohrát. Snad se nepohádáme a po zápase spolu zase budeme mluvit. Nejhorší to bude pro rodiče, ti se určitě dívat nebudou," řekla loňská první hráčka žebříčku WTA.

Strýcovou čeká agresivně hrající Giorgiová. "Budu muset být připravená na rány, nebudou se hrát dlouhé výměny. Připravím se, co nejlíp to půjde," řekla plzeňská rodačka. "Ne úplně se mi teď daří, tak doufám, že se to tady zlomí."

Hlavní soutěž začne v pondělí.