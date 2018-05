Řekla jsem si, že to ubojuju, líčila Kvitová po pražském titulu. V neděli už hraje v Madridu

„Petra vyhraje, to je zákon," prorokovala před finále Navrátilová, která se přes sobotní poledne proměnila ve fanynku.

Pro Kvitovou to byl jednoznačně nejtěžší zápas turnaje, k trofeji se prorubala až po dvou hodinách a 19 minutách boje s nepoddajnou Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou výsledkem 4:6, 6:2, 6:3.

„Hrála hodně dobře, ale nakonec když jsem dala tvrdý úder, tak jsem ten bod získala," líčila Kvitová. „Bylo to ale náročné, nehrálo se mi úplně dobře a počasí mi bralo dost sil. Byla jsem dost unavená... Ale sama sobě jsem řekla, že to ubojuju! Docela dlouho jsem čekala na antukový titul, tak jsem ráda, že to vyšlo v Praze."

Už v neděli má Kvitová nastoupit na velkém antukovém turnaji v Madridu proti Ukrajince Curenkové. „Tam to asi bude trochu víc lítat, což by mohla být moje výhoda, ale doufám hlavně, že tělo vydrží. Já vlastně ani nemám nový turnaj, já prostě pokračuju dál."

Kouč Kvitové Jiří Vaněk řekl, že jeho tenistka nevyhrála v Praze ani tak pro sebe, jako spíš pro všechny ty lidi, kteří jí tolik fandí. A při slavnostním ceremoniálu křičeli na šampionku: „Milujeme tě..."

„Cítila jsem, že to je super, snažili se mě vyhecovat. Zodpovědnost tam trošku je, když přišli na mě," uznala Kvitová. „Známe ale české fanoušky, jak jsou oddaní, pořád nás podporují a patří jim velký dík."