Nová Serena? Legendární kouč má o talentované Nigerijce jasno

„Chci jako první Nigerijka vyhrát grandslam,“ prohlásila v rozhovoru pro BBC Marylove Edwardsová. Třináctiletá dívenka patří k největším tenisovým talentům a všiml si toho i legendární americký kouč Nick Bolletieri, který kdysi trénoval hned několik bývalých světových jedniček, třeba Marii Šarapovovou či Andreho Agassiho.

Nyní se v jeho proslulé akademii připravuje i Edwardsová, které všichni přezdívají nigerijská Serena. „Mám ji strašně moc ráda. Líbí se mi, jak hraje, její styl, ale nejraději jsem sama sebou,“ říká Edwardsová, která s tenisem začala ve čtyřech letech, kdy ji na kurty bral a koučoval její otec.

„Když jsem v mé zemi ve škole řekla, že hraju tenis, hodně dětí bylo překvapených. Některé se mě ptaly, co to tenis je,“ zavzpomínala. Cíle si mladičká Afričanka rozhodně nedává malé. „Do dvou let bych se chtěla vidět na okruhu WTA,“ dodala s tím, že její silnou stránkou je to, že se nikdy nevzdává. „I když je má soupeřka starší a snaží se mě zastrašit, snažím se nevzdat a bojovat.“

Podle Nicka Bollettieriho by si Edwardsová svá přání mohla splnit. „Je to velice šikovná hráčka. Když se podíváme na její emoce a jak tvrdě pracuje, myslím, že by si své sny mohla splnit. Bude z ní vynikající tenistka,“ uzavřel Bollettieri. Tak třeba bude mít pravdu a za pár let z ní bude další světová jednička.