Grandslamová vítězka odložila návrat. Musí ještě hodně trénovat

Chtěla už zase hrát, avšak ještě musí pořádně zamakat na fyzické kondici. Marion Bartolivá už před časem oznámila svůj návrat na kurty, podle svých slov ale ještě není dostatečně připravená, a tak musí přehodnotit situaci. Do soutěžního dění by chtěla zasáhnout na amerických turnajích. „Když se dokážu vrátit, bude to velký úspěch,“ říká třiatřicetiletá Francouzka.

Marion Bartoliová umí překvapit. Když před pěti lety vyhrála slavný Wimbledon a každý očekával, že světovým žebříčkem bude stoupat dál, francouzská tenistka přišla s tím, že končí. Před časem šokovala znovu, když oznámila, že by se chtěla na kurty vrátit a opět bojovat o tituly.

Zároveň přiznala, že ví, že to nebude jednoduché. Avšak po tom, čím vším si během pauzy prošla, je obrněna trpělivostí. Kvůli záhadnému viru tehdy zhubla přes dvacet kilogramů. Její tělo dokázalo přijímat jen zeleninu, trpěla různými alergiemi, nemohla vůbec používat vodu z kohoutku.

Nastoupila na speciální kliniku, kde jí vyléčili. Od té doby hodně přibrala a fyzička je právě tím, kvůli čemu svůj návrat na kurty musela odložit. Původně totiž chtěla hrát už na trávě, teď mluví o amerických turnajích, které se konají v srpnu. „Chystám se do Montrealu a Cincinnati,“ prozradila třiatřicetiletá Francouzka v rozhovoru pro Infosport +.

„Jako tenistka mám stále vysoké cíle. Vím, ale že je přede mnou ještě hodně dlouhá cesta. Když se dokážu vrátit, bude to pro mě velký úspěch. Bude to moje vítězství,“ prohlásila bývalá sedmá hráčka světa, která teď na sobě opravdu tvrdě pracuje. „Na kurtu trénuju čtyři hodiny a k tomu pak ještě makám přes dvě hodiny ve fitku. Je to pro mě těžké, ale zároveň mi to dělá radost,“ uzavřela wimbledonská vítězka.