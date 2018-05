Stručněji už to nešlo. Australský bouřlivák se opět vyznamenal na tiskovce

Pouhých šedesát čtyři slov potřeboval Bernard Tomic na tiskové konferenci poté, co vypadl na French Open. Australský bouřlivák se do hlavní soutěže probojoval z náročné kvalifikace, v úvodním kole už byl ale nad jeho síly Argentinec Marco Trungelliti a pětadvacetiletý Tomic svým následným chováním nezklamal.

Bernardu Tomicovi se předvídala velká budoucnost. V roce 2008 vyhrál juniorku na Australian Open a o rok později ovládl US Open. Už tehdy ale s ním začaly problémy. V šestnácti letech ho Mezinárodní tenisová federace potrestala za to, že jen tak odešel ze zápasu.

Jeho talent byl nesporný i mezi dospělými, kdy se mu brzy podařilo dostat se do světové dvacítky, avšak postupně ho začaly srážet jeho čím dál tím častější prohřešky. Rozmlácené rakety, vypouštění zápasů, protože ho tenis přestal zrovna bavit, a mnoho ostrých výroků. Tak si australského tenistu vybaví fanoušci nyní.

Na začátku roku Tomic absolvoval kvalifikaci na Australian Open, ale neúspěšně. Jeho naštvání tehdy okamžitě poznali novináři, když se ho zeptali, co svému překvapivému vyřazení říká. „Jen počítám své peníze. To je vše, co dělám,“ odpověděl Tomic, který poté odjel v rámci australské reality show do džungle.

Hlavně stručně

Tam ale vydržel jen pár dní, protože podle svých slov trpěl depresemi. „Potřebuji se vrátit k soupeření a hraní toho, co nejlépe umím,“ prohlásil tehdy. Pak se Tomic objevil na několika challenger a nyní absolvoval úspěšnou kvalifikaci na French Open. V hlavní soutěži ale skončil hned v úvodním kole, kdy byl nad jeho síly Argentinec Marco Trungelliti.

Ten pětadvacetiletého Tomice porazil po setech 6:4, 5:7, 6:4 a 6:4. Naštvaný Tomic na pozápasové tiskové konferenci dovolil novinářům deset otázek, na jejichž zodpovězení použil pouhých šedesát čtyři slov. Tak třeba na otázku, co si myslí o utkání, odpověděl stručně, že to byl dobrý zápas.

„Jak se cítíte fyzicky? Na antuce jste v posledních dnech odehrál hodně zápasů,“ ptal se další novinář. „Myslím, že jsem v pohodě,“ odpověděl znuděný tenista. „Jaké jsou vaše další plány?“ zněla další otázka. „Uvidíme. Uvidíme, co bude dál,“ nehodlal se svěřovat. „Budete teď trénovat?“ zněl další dotaz. „Pojedu domů do Monaka, to je všechno,“ uzavřel dvoustý šestý hráč světa.