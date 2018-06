Pro krále antuky neexistují limity. Vždy se můžete ještě zlepšit, říká

„Nadal, pán French Open. Španěl opět posilnil svůj status legendy. Toto není obyčejný šampión,“ hlásaly v neděli titulky španělských médií poté, co Rafael Nadal pojedenácté v kariéře ovládl slavné French Open. Dvaatřicetiletý Španěl byl hodně dojatý a potvrdil, že jeho vášeň k tenisu je pořád obrovská.

Podle svých slov stále vidí prostor ke zlepšení. „Vždy můžete něco vylepšit,“ prohlásil Nadal na webu ATP po vítězném finále, v němž porazil Rakušana Dominika Thiema 6:4, 6:3 a 6:2. „Neexistují žádné limity. Nikdy nevíte, kde jsou. Pokud nemáte touhou zlepšovat se, pak sportu nerozumíte,“ vysvětloval.

„Každý sní o tom, že bude ještě lepší než dřív. Kdybyste nemakali s vášní, nezlepšovali se, tak by podle mě sport ztratil smysl,“ dodal s tím, že zisk sedmnáctého grandslamu byl stejně senzační jako ty předešlé. „Byl to pro mě výjimečný okamžik, když mi diváci tleskali. Je to těžké popsat, ale bylo to opravdu velice emociální,“ přiznal.

Nadalův největší soupeř, šestatřicetiletý Švýcar Roger Federer, získal už dvacet grandslamů. Pokusí se ho světová jednička v jejich počtu dohonit? „Budu pokračovat s tenisem, dokud mi to mé tělo dovolí. Stále mám ambice. Hraní mě stále dělá šťastným. Až se to změní, nastane čas dělat jiné věci. Dosáhl jsem víc, než co jsem si přál. Kdyby mi někdo před několika lety řekl, že tady budu ve svém věku stát s další trofejí, nevěřícně bych kroutil hlavou. Nemůžete být frustrovaní z toho, že má někdo víc peněz, větší dům nebo více grandslamů. Musíte si jít svou vlastní cestou,“ uzavřel Nadal.