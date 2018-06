Federer po úspěšném obratu začal na trávě výhrou. Allertová skončila

Federer v 36 letech zvolil osvědčený model a po úvodní části sezony na tvrdém povrchu vynechal všechny turnaje na antuce. S Mischou Zverevem, starším bratrem světové trojky Alexandera, se dnes utkal pošesté a stoprocentní bilanci si nepokazil. I když zpočátku mu chyběla zápasová praxe.

"Tři měsíce jsou dlouhá doba. Vybojoval jsem to, ale bylo to těžké. Zpočátku jsem nevyužil pár šancí, pak se mi ve druhém a třetím setu povedly čtyři brejky a našel jsem konečně správný rytmus. Jsem vcelku spokojený, mohlo to být mnohem horší," zhodnotil Federer svůj výkon po 81 dnů dlouhé pauze.

Zatím je ve čtvrtfinále a pokud dojde do finále, opět vystřídá antukového krále Rafaela Nadala v čele světového žebříčku. Loni ve Stuttgartu skončil fenomenální Švýcar už po prvním zápase, pak ale všech dalších 13 zápasů na trávě vyhrál a sérii korunoval ve Wimbledonu.

Allertová, pětadvacetiletá rodačka z Prahy, jež se v žebříčku pohybuje na hranici první stovky, ani na druhý pokus favorizovanou Ósakaovou nezaskočila. O pět let mladší Japonka potvrdila roli světové osmnáctky za 63 minut díky dvěma brejkům v každém setu.