Šílený pocit, říká Šefl o nejhorším půlroce své plavecké kariéry

Šefl neprošel dopingovou kontrolou loni v říjnu při Plzeňských sprintech, kdy test odhalil v jeho moči stopy kokainu. Při prosincovém slyšení před disciplinární komisí plaveckého svazu se závodník z pražského Vysokoškolského sportovního centra nicméně dokázal obhájit a prokázal, že zakázanou látku neužil vědomě. Osvobozující verdikt ale napadl Antidopingový výbor, jehož odvolání nakonec skončilo na bedrech ČOV.

Soukolí procesu zahalilo Šeflův plavecký život hávem nejistoty. Prošel si stavy, které bez obalu označuje jako nejhorší momenty v kariéře. „Ano, bez debaty. Neznáte dne ani hodiny. Trénujete s tím, že nevíte, jestli z toho něco bude nebo nebude. To je pocit, který je šílený," přemítal český rekordman na motýlkářské dvoustovce ve Skotsku.

Jak hledal motivaci každé ráno vstát a vklouznout do bazénu? „Těžce," přiznal. Na tři měsíce odjel trénovat za svou přítelkyní Barborou Závadovou do Austrálie. „A právě tam jsem se dozvěděl, že přišlo odvolání. O to to bylo horší. Šlo to v hrozných vlnách. Nakonec jsem ani nevěděl, jestli budu moct startovat na mistrovství republiky, potažmo tady na mistrovství Evropy. Čekal jsem, že mi může každou chvíli pípnout mejl, že se něco se děje a že nikam nejedu," líčil Šefl.

Místo ve výpravě do Glasgow si nakonec vybojoval a v bazénu má teď jasný cíl - zapsat svůj čas do listiny českých rekordů na dalších motýlkařských tratích. Nejblíž je na padesátce, kde se devět let starému maximu Michala Rubáčka 23,70 sekundy dokázal přiblížit na devět setin. „To jsem plaval loni, navíc s plným břichem jídla. Nechci po americku slibovat hory doly, ale když to v pondělí padne, tak to bude super," dodal Šefl.