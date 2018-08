Micka se snažil neztratit v kolotoči obrátek, i když mu docházel dech

Plavec Jan Micka bral ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem na ME v Glasgow šesté místo. Dosáhl svého nejlepšího výsledku ze čtyřstovky na ME v kariéře.

Právě Passerová byla spolu s šéftrenérem Vlastimírem Pernou na tribuně koučů během Mickovy rozplavby hodně slyšet a při průjezdech svého svěřence mohutně signalizovala. "To znamenalo, že plavu pomalu, ať přidám. Viděl jsem, jak mi ukazují už po stovce. Když jsem je pak viděl i ke konci, měl jsem nervy, že z toho bude špatný čas a dostanu vynadáno. Ale je to pod patnáct minut, za to jsem moc rád. To se neplave každý den a na každém závodě," líčil Micka po rozplavbě.

Český reprezentant plaval vedle výkonnostně vyrovnaného Nora Christiansena, o další dráhu vedle pak vnímal suverénního Ukrajince Romančuka. „Věděl jsem, že Nora musím udržet, případně ho porazit. Nakonec porazil on mě, ale jen o vteřinku, to je na rozplavby dobré," přemítal závodník pražského USK.

Třísekundový odstup od osobního rekordu 14:55,47, který zaplaval loni na MS v Budapešti, Micku extrémně nemrzel. „Jsem ve finále, to je hlavní. Po pěti stech metrech mi navíc začal docházet dech, začal jsem se cítit sevřený. Musel jsem udělat nějaké předechy, vědomě udělat pár drobných chyb, abych se pořádně nadechl, dostal kyslík do svalů a nevytuhl," přiznal.

A do toho extrémně hlídal obrátky. „Každá špatná znamená třeba vteřinu ztrátu. Já jsem nebyl v pohodě, musel jsem se během závodu uklidnit, abych se dostal do komfortní zóny, v které se dá dobře makat. Abych tam neplaval doteď," mávl se smíchem Micka směrem k bazénu, v němž v neděli v podvečer poplave o medaile.