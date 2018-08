Nejhezčí medaile! jásala nad stříbrným trojúhelníkem párová čtyřka

„Úplná pecka!" radoval se Kopáč. „Neměli jsme lehkou sezónu, tady to ale vyšlo úplně perfektně. Byli jsme o kousek vpředu s Italy a dovezli to až do cíle," líčil člen posádky, v níž po loňském medailovém úspěchu nahradil veslovoda Jana Hájka Cincibuch. „Tentokrát jsme to nepodcenili, odpočinuli jsme si před závody. Po celou dobu jsme byli druzí a dovezli jsme to až do cíle," doplňoval Viktora.

Na krk veslaři v Glasgow dostali netradiční medaile ve tvaru trojúhelníku, které je na první pohled zaujaly. „Pár medailí už doma mám a řekl bych, že tahle je jedna z nejhezčích. Je originální, je tam napsaná i naše disciplína. Moc pěkná," culil se Kopáč.

Veslaři se na šampionátu ve Skotsku sešli spolu s reprezentanty dalších pěti sportů při premiérovém ročníku spojeného evropského šampionátu. A novinku vnímali vesměs pozitivně. „Zatím to má všechno, co má mít. Byl jsem na dvou olympiádách a tady to organizace v něčem i předčí. Všechno jezdí na čas, za mě na jedničku," vyjmenovával pozitiva Kopáč.

Co úspěšnou posádku mrzelo, že se s Glasgow rozloučí a nedostanou příležitost zafandit jiným sportovcům. „Myšlenka spojit šampionáty je určitě super. Jen je škoda, že se nikam se nedostaneme, v neděli večer odlétáme," zamrzelo Viktoru.