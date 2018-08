Hvězdný Rus Frantu nabudil: Nechápu, čím je krmí

Na páteční propadák na znakařské padesátce dal Tomáš Franta zapomenout výrazným vylepšením českého rekordu na stovce. Dvacetiletý talent z chomutovské líhně v nedělní rozplavbě na stometrové trati dohmátl v čase 54.65 sekundy, vlastní národní maximum posunul o 23 setin a večer bude na evropském šampionátu v Glasgow bojovat o postup do finále.

Páteční rozplavba padesátky (39. místo) a nedělní stovky byly jako noc a den. Čím to?

Mnohem víc jsem si to srovnal v hlavě. Na padesátce jsem byl roztěkaný. Hlava prostě nebyla připravená. Tělo asi ano, na stovce jsem potvrdil, že na to mám. Naštěstí se stačila srovnat i ta hlava.

Výsledkem je o dvě desetiny vylepšený český rekord už v rozplavbě...

Je to pro mě rozhodně velké povzbuzení, protože minulý rok nebyl ideální. Jsem rád, že jsem dokázal ten rekord překonat, navíc na olympijské trati.

Jak jste přistoupil k závodu takticky?

Snažil jsem se trošku hlídat první padesátku, abych to nepřepálil. Jel jsem víc na pocit a povedlo se mi to. Pořád tam jsou sice nějaké technické rezervy, ale žádnou velkou chybu jsem tam neudělal. Přestože jsem se ve vodě cítil nějak zvláštně, tak mi to sedlo.

Z čeho pramenil ten pocit? Byl to ještě dozvuk nepovedené padesátky?

Pravdou je, že mě to docela rozhodilo. Připravoval jsem se osm měsíců a pak při prvním startu takový propadák... Srazilo mě to. Ale sebral jsem se a teď si spravil chuť.

Jak jste v sobotu zapomínal?

Dvakrát jsem byl ve vodě, lehce na pocit, abych se uklidnil. Spal jsem a regeneroval. Do města jsem nešel, budu mít volno poslední dva dny šampionátu, tak si udělám výlet potom.

Finále padesátky a fantastický výkon Rusa Kolesnikova v novém světovém rekordu jste si ujít nenechal?

Samozřejmě nenechal. Nechápu, čím ty Rusáky krmí. V osmnácti plavat takové časy, to je masakr. On má ale hodně dlouhé ruce, takže fyziologické předpoklady tam rozhodně jsou.

Nabudilo vás to? Dnes jste s Kolesnikovem plaval v rozplavbě...

Nabudilo mě to hodně. Tady je navíc hodně rychlá voda, včera dal svěťák i prsař Adam Peaty.

Termín rychlá voda je tady v Glasgow často slyšet. Je to klišé, nebo fakt?

Je to myšleno s nadsázkou, ale je pravda, že v některých bazénech se plave rychleji. Nevím, možná je to rozdílnou hloubkou. Tady ale určitě mají dobrou vodu.