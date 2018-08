Závadová poplave semifinále, pomohlo přepnutí do tenisového módu

To se ví, že neunikla vtípkům. Plavkyně Barbora Závadová při páteční rozplavbě dlouhé polohovky ztratila na ME v Glasgow čepičku a od reprezentačních kolegů si pak během víkendu vyslechla řadu narážek. Odezva? Solidní představení na motýlkářské dvoustovce, postup do semifinále a ztráta půl sekundy na vlastní český rekord.