Zatracená lišta! Smůla na startu vyřadila Baumrtovou z boje o medaili

„Ten autobus mě naštval, ale pořád jsem přijela včas. Jak mi to ale na startu uklouzlo, to nechápu. Skoro jsem se neodrazila, spadla jsem do vody jak brambora," láteřila Baumrtová po finále, v němž nakonec dohmátla sedmá v čase 28,38 sekundy. „Při startu s lištou mě něco takového snad ještě nepotkalo. Možná mě trochu rozhodilo, že mi ji rozhodčí umístili na blok na poslední chvíli. Bohužel, smůla," vyprávěla smutně.

Zklamání české závodnice bylo o to větší, že pokud by ve finále atakovala český rekord 27,78 s, který vytvořila při sobotní rozplavbě, by byla reálně v boji o bronzovou medaili. „Třetí čas byl 27,70. Asi mi to není souzené. Medaile byla zase kousek," mrzelo elitní znakařku, v jejíž sbírce ze šampionátů v dlouhém bazénu vyčnívají dva bronzy z MS a ME v roce 2012.

Chomutovská závodnice se bude snažit na smolný moment rychle zapomenout a už v pondělí bude usilovat o postup na stometrové trati. „Jak říká Bára (Závadová), shit happens. Prostě smůla. Mám před sebou stovku, i když tam to bude těžší než na padesátce," dodala Baumrtová.