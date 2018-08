Smůla strašila v hlavě, na postup Baumrtové ale vliv neměla

Desátý čas 1:00,29 min. a jistý postup do večerních semifinálových bojů. Znakařka Simona Baumrtová hned druhý den po smolném finále na padesátce, kde ji sklouznutí na startovací liště vyřadilo z boje o medaili, nastoupila do dalšího závodu a na dvojnásobné trati se bude rvát o místo mezi nejlepší osmičkou.

Simona Baumrtová postoupila na ME do semifinále znakařské stovky

Baumrtová v rozplavbě zaostala o šest desetin za svým osobním rekordem 59,65 sekundy a spokojená byla hlavně s druhou padesátkou. „Obrátka za 29,66, to je průměr. Ale druhá padesátka byla docela dobrá, za tu jsem ráda," komentovala ranní vystoupení.

Volnější tempo na první bazén ale měla v plánu. „Chtěla jsem jet první padesátku trošku zadrženě. Pokud chci myslet na lepší časy, musím točit kolem 29,0 a pak to ideálně udržet i na druhé padesátce," vymínila si chomutovská závodnice.

Na nedělní večer, kdy jí při startovním signálu uklouzla noha na podvodní startovací liště, se snažila nemyslet, nepříjemný pocit se ale stejně prodral na povrch. "Samozřejmě, že mi to proběhlo hlavou, bylo to finále evropského šampionátu. Teď se to ale naštěstí povedlo, tak snad to bude dobré i večer," věří Baumrtová.