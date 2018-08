Baumrtovou na stovce porazila kyselina mléčná

Chomutovská závodnice přitom rozjela semifinále nadějně a otáčela v čase 29,08 sekundy, přesně, jak si předsevzala po ranní rozplavbě. V druhé polovině jí ale viditelně docházely síly a nakonec zastavila chronometr v čase 1:00,49 min.

„Rychlostně bych na to asi měla. Ale měla jsem to rozjet s menší energií, aby mi vystačila až do konce. Posledních patnáct metrů bylo fakt hrozných, kyselina mléčná začala pracovat v momentě, kdy jsem to úplně nepotřebovala," lamentovala šestadvacetiletá reprezentantka.

Baumrtovou mrzelo, že nedokázala o chlup vylepšit výkon z červencového mítinku Sette Colli v Římě, kde dohmátla třetí v čase 1:00,08. „Stačilo by pár setinek. Je mi to líto. Chtěla jsem na stovce víc, ale co dělat, je to sport," poznamenala smutně.

Ve finále stovky znakařek si sama v úterý nenechá ujít dramatický souboj mezi Ruskou Fesikovovu a maďarskou plaveckou ikonou Katinkou Hosszúovou, která po manželské krizi výrazně zredukovala svůj tradičně nabitý program. „Změnila tréninky, prošla si vážnými problémy. Klobouk dolů před ní," vysekla své soupeřce kompliment Baumrtová.

Před semifinále stovky znakařek suverénně opanoval finále stovky mužů Kliment Kolesnikov, byť na rozdíl od padesátky ve finále dohmátl „jen" v juniorském světovém rekordu. Baumrtová však nadšení organizátorů nad zářící hvězdou bazénu úplně nesdílí. „O Rusku si myslím své, i když to nemůžu moc komentovat. Kdyby byl čistý, tak je to skvělé. Fakt paráda. Ale je to Rus, no," krčila rameny.