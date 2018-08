Au, au! Polohovka kousala, postup do semifinále ale slavily Závadová i Horská

Hned dvě české plavkyně proklouzly v úterý ráno na evropském šampionátu v Glasgow do semifinále krátké polohovky. Vpodvečer se budou o finále rvát jak Barbora Závadová, tak Kristýna Horská, které k postupu nakonec stačil jednadvacátý čas - pět soupeřek ale vyřadila národní eliminace umožňující postup jen dvěma závodnicím z jedné země.

Závadová se po postupu na motýlkářské dvoustovce radovala ve Skotsku z druhého semifinále, byť s hodně unavenou grimasou. „Au, au... Bolelo to víc než dlouhá polohovka (400 metrů). Dvoustovka je sprint, čtyři padesátky v rychlém tempu. Rozjela jsem to navíc celkem rychle. Začátek slušný, konec strašný," upozornila na počáteční tempo na hranici osobního a českého rekordu 2:11,97 min.

Ostravská závodnice nakonec dohmátla v čase 2:15,17 a mezi šestnáct nejlepších postoupila z třináctého místa. „Cesta do finále bude určitě těžší. Jsou tam holky specialistky napříč disciplínami. Proti ránu se budu muset zlepšit minimálně o vteřinu a půl, a to je dost. Utíkám na masáž, potřebuju uvolnit nohy. Mám je jako dva kameny," ulevila si Závadová a než zmizela v zázemí pro závodníky, stačila ještě pogratulovat Kristýně Horské: „Dobře, Kíťo! Jsi tam!"

Jednadvacetiletá finalistka krátké polohovky na prosincovém ME v krátkém bazénu v Kodani na svou reprezentační kolegyni nevěřícně koukala, s jednadvacátým časem byla smířená s nepostupem. Národní eliminace ale pořadí před ní pročistila. „"Když jsem viděla ten čas, tak jsem si říkala, že to určitě stačit nebude. Jsem samozřejmě ráda, ale musím trochu vstřebat, že do té bolesti půjdu ještě jednou," povídala Horská.

Podobně jako Závadová se po rozplavbě cítila jako spráskaný pes. „Dlouho to nebolelo jako dneska. Na večer se ale těším. Půjdu si to užít, už nebudu nervózní. A snad vykouzlím i lepší čas, i když to asi nebude osobák, ke kterému se nemůžu už dva roky přiblížit," dodala.

Postup mezi šestnáct nejlepších slavila v úterý ráno rovněž Anika Apostalon na královské kraulařské stovce s desetinovou ztrátou na nejlepší osmičku. „Nebylo to špatné, odpoledne bych doufám mohla být ještě lepší. Určitě můžu zlepšit obrátku, trochu lepší může být start. Uvidíme, kde bude ležet hranice postupu do finále," poznamenala třiadvacetiletá rodačka z USA, která si v Glasgow odbývá reprezentační debut.