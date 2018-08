Micka zaplaval český rekord a bere na ME páté místo, Benešová slaví životní úspěch

Na znakařské padesátce Baumrtová vylepšila v rozplavbách národní rekord a prošla až do finále, v němž doplavala sedmá. Na stovce skončila v semifinále desátá.

"Jsem strašně ráda, jak to vyšlo. Jelo se mi hezky, až mě to překvapilo. Říkala jsem si, jestli to není až moc pomalu. Překvapilo mě, že jsem vyhrála rozplavbu. Jsem samozřejmě ráda za postup, na druhou stranu věřím, že to nebude odpoledne tolik bolet," řekla Baumrtová.

V rozplavbách na 200 metrů znak byla nejrychlejší Ruska Darja Ustinovová. Časem 2:08,89 předčila nejbližší soupeřku skoro o půldruhé sekundy. Baumrtová umí dvoustovku pod 2:10.

"Z mistrovství Evropy už mám na dvoustovce stříbro a bronz (z krátkého bazénu), ale tohle je pro mě obrovský výsledek a jsem za to moc ráda. Ten čas bych ale chtěla odpoledne ještě zlepšit," prohlásila Baumrtová.

Svěcené stačilo na motýlkářské padesátce k postupu do semifinále 18. místo, neboť mezi jejími přemožitelkami byly tři Nizozemky a tři Švédky včetně vítězné světové rekordmanky Sarah Sjöströmové. Anna Kolářová skončila jednatřicátá.

"Jsem hodně ráda, že to vyšlo, protože takový čas (26,91) jsem nečekala. Pro mě je to výborný čas. I proto, že první dva záběry nebyly dobré, navíc jsem nemohla pořádně dýchat a udělala jsem dva nádechy, přitom chci maximálně jeden," uvedla Svěcená. Ví ale, že na finále by musela hodně zrychlit. "Tam bude třeba kolem 26,0," odhadla Svěcená, jejíž český rekord má hodnotu 26,49.

Daleko za postupem naopak zůstali motýlkáři Jan Šefl i Petr Novák na stovce stejně jako Petra Chocová v rozplavbách závodu na 50 metrů prsa. Jediná třicátnice ve startovním poli zaostala za svým českým rekordem o více než dvě sekundy a obsadila 30. místo.

"Samozřejmě jsem pomýšlela na semifinále, byl to můj cíl, s nímž jsem do Glasgow odjela. Ale od soboty se mě chytila nějaká viróza a šlo to ze mě spodem horem. Chyběla mi síla. Měla jsem i více záběrů, co jsem si tak počítala, nebylo to v pohodě, nechytila jsem to," připustila Chocová.

Dálková plavkyně Benešová slaví životní úspěch

Dálková plavkyně Alena Benešová vybojovala na mistrovství Evropy v Glasgow šesté místo v úvodní disciplíně na pět kilometrů a dosáhla životního úspěchu. Od medaile dvacetiletou naději dělila půlminuta. Pro zlato si ve vodě jezera Loch Lomond jen se 17 stupni Celsia doplavala nizozemská favoritka Sharon van Rouwendaalová.

Olympijská vítězka z Ria de Janeiro na desítce Van Rouwendaalová vyhrála dnes suverénně v čase 56:01 minut. Jejímu tempu stačila jen Němka Leonie Becková, za nimi bojovala stíhací skupinka o bronz. Benešová většinu závodu absolvovala na páté pozici, ve finiši ji ještě předstihla Řekyně Kalliopi Arauzuová.

Benešová na vítězku ztratila minutu a 20 sekund, na stupně vítězů pak 31,4 sekundy. Na jezeře nedaleko Glasgow dosáhla největšího úspěchu v kariéře. Její reprezentační kolega Vít Ingeduld obsadil 18. místo, zlatou medaili si ze Skotska odvezl Maďar Kristóf Rasovszky.