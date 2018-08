Chalupa chce na skifu dojet z Prahy do Hamburku

Devět let po skončení aktivní kariéry se veslař Václav Chalupa pokusí o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Společně s Alešem Nejedlem se chystají na přelomu září a října dojet na skifu z Prahy až do Hamburku.

Padesátiletý Chalupa byl nejprve osloven Nejedlem, aby mu jako řediteli extrémní regaty Praha–Hamburk pomohl při absolvování 850 km dlouhé trasy v pozici mentora a doprovázel ho na motorové lodi. Stříbrný medailista z olympiády v Barceloně 1992 a držitel osmi cenných kovů světových šampionátů se ale rozhodl, že se zapojí aktivně. „Veslování mě pořád baví, a protože nemám s takovou vzdáleností zkušenosti, tak je ideální si to nejprve vyzkoušet a až poté radit. Takže to budu zkoušet a zároveň Alešovi radit. Na doprovodné lodi by mě to nebavilo a asi by mě i mrzelo, že nemůžu sedět za vesly," řekl Chalupa.

Zatímco Nejedlo plánuje trať urazit na klasickém skifu, Chalupa usedne do takzvaného lite boatu, který se používá na přímořské či rekreační veslování. „Loď je to sice pomalejší, ale zároveň stabilnější a komfortnější. Navíc nás v Německu čekají na Labi místy těžké podmínky, kde bude hodně foukat a přijdou i velké vlny," uvedl Chalupa.

Na dvanáctietapovou extrémní regatu, která startuje v Praze na Vltavě 29. září, se chce nachystat doma na Lipně. „Nikdo ale pořádně neví, co nás při takové sólo jízdě čeká. Budeme vlastně couvat po proudu, což skýtá řadu nástrah. Určitě si musím do rozvrhu přípravy dát delší štreky. Pro mě je to každopádně velká výzva, ale chci předvést, že je splnitelná," řekl.

Chalupa již na jaře absolvoval podobnou akci, i když kratší. Z Českých Budějovic dojel až do Prahy v rámci 200 km dlouhé vzpomínkové cesty po stopách vltavských plavců. „Když jsme doveslovali až pod Karlův most, tak jsem si řekl, proč nepokračovat dál," usmál se.

Cesta mezi Prahou a Hamburkem podle něj nebude o závodním veslování. „Půjde hlavně o vůli to vydržet – a už teď počítám s mozoly a puchýři na rukou. Vím, že děsně bude bolet zadek a nevyhnu se křečím. Samozřejmě že jde o fyzickou kondici, ale hlavní bude to psychicky ustát. Letos chceme hlavně 11. října dojet do Hamburku, od příštího roku to může pro pokračovatele být o nějakém souboji s časem," naznačil.

Podle původních plánů se do extrémní regaty měli zapojit i profesionální veslaři. Kvůli malému počtu přihlášených ale pořadatelé museli kategorii elite zrušit a upravit rozpis regaty tak, že se mohou závodníci představit i jen v jedné z etap. „Nejkratší je hned ta úvodní, do Mělníka, která měří 53 km. Naopak na německé vodě se jeden den bude muset urazit mezi Riesou a Wittennbergem 107 km a bude nutné to zvládnout do tmy," říká Chalupa, kterého bude společně s Nejdlem doprovázet i motorová kajutová loď s veškerým servisem. Na ní oba skifaři budou také spát.