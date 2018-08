Obměněný čtyřkajak je ve finále MS na 500 metrů

Čtyřkajak Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Josef Dostál a Jan Štěrba postoupil v Portugalsku do finále mistrovství světa na olympijské pětistovce. České kvarteto, které v tomto složení jede první závod, semifinálovou jízdu vyhrálo. Ze semifinále deblkanoí na 500 metrů naopak do boje o medaile nepostoupili Petr a Martin Fuksovi ani Lenka Součková s Hanou Ježovou.

Čtyřkajak v rozjížďce šetřil síly. O vítězství, zajišťující přímý postup, do finále od začátku usilovali hlavně Maďaři. České kvarteto dojelo páté nedaleko druhé pozice.

To obměněnou sestavu, ve které po neúspěšném ME nahradili Štěrba s Dostálem Jakuba Špicara a Daniela Havla, poslalo pro semifinále do druhé dráhy. Ačkoliv na Dostála už doléhala únava ze čtvrté jízdy za den, v závěru semifinále česká posádka kontrolovala postup. Češi ještě před sebe chtěli pustit Portugalce, aby měli ve finále dráhu u břehu, ale to jim nevyšlo.

Bratři Fuksovi v rozjížďce z nevýhodné deváté dráhy ve větru porazili jen japonskou posádku a skončili osmí. Postoupili ale díky lepšímu času, protože ve druhé rozjížďce startovalo osm lodí včetně outsiderů z Mosambiku, kteří na nejlepší nestačili. V semifinále Fuksovi opět z deváté dráhy obsadili pátou příčku, od postupu je dělila více než sekunda. Šampionát tak pro ně skončil.

Rovněž Součková a Ježová skončily v semifinále deblkanoistek páté. Čeká je finále B.