Pohár ve vodním slalomu vyhráli Kudějová, Rohan a Přindiš

Rohan přitom v sobotu nepostoupil do finále, ale nedělní závěrečný závod pak vyhrál. "Trochu jsem si zkomplikoval celý víkend včerejší rozplavbou, protože jsem trochu nachladl - kašel, rýmička a ještě k tomu mě bolelo ucho. Celou noc jsem skoro vůbec nespal a také jsem přemýšlel, jestli vůbec nastoupím. Ale nakonec jsem rád, že jsem do toho šel, je to povzbuzení před vrcholem sezóny," uvedl Rohan v tiskové zprávě. Za měsíc slalomáře čeká MS v Riu de Janeiro.

Kudějová byla na Lipně dvakrát druhá. "Dneska to je šťastná dvojka. Málem jsem se převrátila v devítce, ale jinak to bylo dobré. Ta nervozita tam hrála trošku roli," přiznala celková vítězka poháru.

Mezi kajakáři měl sobotní závod překvapivého vítěze, všechny favority zaskočil trenér Lukáš Kubričan. V neděli vyhrál mistr světa Ondřej Tunka před Přindišem, Vavřincem Hradilkem a Jiřím Prskavcem. "Jsem rád, že jsem dokázal vyhrát celkové pořadí Českého poháru potřetí za sebou. Po tom, co jsem měl hrozný start sezony, kdy jsem si nevyjel finále, tak jsem si říkal, že už o celkové prvenství asi ani nemám šanci bojovat," řekl Přindiš.

Ženskou kategorii C1 vyhrála Tereza Fišerová, v MČR družstev si po dvou titulech odnesly týmy Dukly Brandýs a USK Praha.