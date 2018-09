Když Synek nezíská zlato, musí do fabriky

„Začalo to nevinně, napsal jsem na svém facebookovém profilu, že když šampionát nevyhraju, tak klidně půjdu makat do fabriky," líčí 35letý Synek s tím, že hozenou rukavici zvedli ve Škodovce. „Mám rád auta, proto mně slíbili jako odměnu za titul posadit do závodního vozu Škoda Fabia R5 vedle továrního pilota Kopeckého," usmívá se.

Pokud Synek ale neobhájí zlato, bude muset na směnu do továrny. „I to mě může obohatit. Nejsem hazardér, abych se sázel o skok z mostu do Vltavy, ale blbinky mám rád a tahle má tu výhodu, že ať dopadne jakkoli, tak z mého pohledu bude plnění spojené s nevšedním zážitkem," líčí trumf výpravy na MS, kam Česko posílá sedm lodí.

„Jiný cíl než vítězství mít nemůžu. Ale když se letos nepovede, zkusím to příště. Nemám ani nějak speciálně v hlavě, že jedu o šesté zlato. Přece jen se chystám na šampionát po osmnácté a říkám si, že to svoje už mám odježděno. Ještě mě ale veslování baví a jde mi, proto všechno koušu," uvažuje Synek a připouští, že motivací, která ho drží na vodě, je chybějící olympijské zlato. „V Tokiu za dva roky si chci dát poslední pokus," říká.

Do Plovdivu zavítá poprvé

Do Plovdivu se Synek podívá poprvé. „Nemusím vedro, snad teplota nevyšplhá přes třicet. Nervózní jsem standardně, zvolil jsem ale nově model odletu až v pátek, den a půl před startem," líčí. V dějišti podle něj už totiž moc trénovat nepůjde. „Jak je na řece Marica vybetonované dvoukilometrové koryto, tak se při velkém provozu budou od stěn šíleně odrážet vlny a v nich se loď kroutí pod zadkem," tvrdí s tím, že Bulhaři navíc ani nestihli dodělat vratný kanál.

Nejtěžší boj čeká s Mansonem, který vyhrál interní novozélandskou kvalifikaci a poslal tím Synkova tradičního rivala Drysdaela do párové čtyřky. „Občas nasadí a jede, že ho těžko někdo chytí, jako to udělal letos při svěťáku v Luzernu, ale na loňském mistrovství se ve finále neukázal psychicky silný a třeba se pod tlakem zase zlomí," tvrdí český skifař, jemuž se ale letos objevil i další vážný sok v podobě Němce Zeidlera.

„Je mu 22 let a vesluje rok a půl, zatím ho brzdí horší technika, ale jinak má úžasné fyzické parametry z toho, jak dlouho plaval. Veslařské geny dostal po dědovi, olympijském vítězi z Mnichova 1972 na čtyřce. Až se Oliver doučí techniku, bude to velký borec do budoucna, ale do té doby nad ním chci vyhrávat," usmívá se Synek.