Prskavec útočí na další velký triumf! Nervy prožil už při zásnubách

O minulém víkendu ve slovinském Tacenu jste své vedení navýšil netradičním způsobem, když se kvůli velké vodě započítávaly výsledky kvalifikace. Tušil jste, že to může nastat?

Šéftrenér nám říkal, ať jedeme kvalifikaci na sto procent, že ta situace hrozí. Ale člověk pořád ví, že to je jen kvalifikace, kde není takový hec jako ve finále.

Už jste zažil, že by se výsledky počítaly z kvalifikace? Takhle jste bral druhé místo.

Spoustu závodů nám přesouvali třeba kvůli větru, ale nikdy nerušili. Kdyby to byl větší závod typu mistrovství Evropy nebo světa, dalo by se to přeložit na další den, ale to teď bylo nereálné, všechny výpravy už měly letenky do Seu… Pořád to ale beru jako špatné rozhodnutí organizátorů, mohli jsme finále odjet v sobotu po kajakářkách a kanoistech.

Máte náskok 42 bodů, ve finále se jede až o 120 bodů. Budete sledovat i soupeře?

Takový náskok nic nezaručuje, i malá chyba znamená konec nadějí. To bych musel jezdit jako Jessica Foxová mezi kanoistkami (vyhrála všechny závody). Formu mám, tak chci být soustředěný hlavně na sebe.

Měl jste v plánu útok na celkový triumf už od začátku sezóny?

Priorita to nebyla, ale letos tomu nahrávalo, že jsme měli mít jen týdenní soustředění v dějišti mistrovství světa v Riu, takže se bez problémů daly objet všechny svěťáky, což jsem předchozí roky nikdy nedělal. A když se mi na začátku sezóny dařilo, říkal jsem si, že by bylo fajn konečně zabojovat o nějaké pěkné celkové umístění.

V Riu vám nakonec pořadatelé soustředění zrušili, je v ohrožení i mistrovství světa?

Co máme poslední zprávy, mělo by být jeho konání potvrzeno, i když s Brazilci nikdy nevíte… Probíhá filtrace vody a areál se připravuje, je tam i velký tlak od kanoistické federace ICF, aby se závody konaly.

V čem byl na olympijském kanále největší problém? V kvalitě vody?

Já myslím, že to byl hlavně politický problém. Stará vláda podporovala areál jako koupaliště, filtrace vody fungovala. Ta nová ale řekla, že ho podporovat nebude, a areál se zavřel. Organizátoři nás ujišťovali, že tréninkový kemp bude, až tři dny před začátkem napsali, že to nestihnou a kemp se ruší. Když už byly zařízené letenky i ubytování…

Vedle tréninků jste v létě zvládl i zásnuby, byly to podobné nervy jako při závodech?

Proběhly během dovolené po prvních třech Světových pohárech. Nervózní jsem byl, ale byly to jiné nervy než při závodech, osobní život je odlišný. Byl jsem si jistý, že je nám spolu dobře, a věřil jsem, že to proběhne hladce, což také proběhlo.

Přípravy svatby necháváte na partnerce?

Ctím, že by to měl být spíš den nevěsty, takže to nechávám na Terce a jejích družičkách, já jen řekl svůj názor v některých směrech. (úsměv)