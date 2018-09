Brazilská divočina. Šampionát bez kempu, málem i bez diváků

Ve středu večer odlétají čeští vodní slalomáři na mistrovství světa do brazilského Ria, ale to je tak všechno, co o svém nejbližším programu vědí. Tréninkový kemp byl na poslední chvíli bez náhrady zrušen, v ohrožení byl i samotný šampionát, zvažovala se varianta, že se areál zavře jen pro závodníky a pojede se bez diváků…

„Máme naplánovaný trénink už na čtvrtek, tak doufám, že to nebude po brazilsku a opravdu pojedeme,“ věří šéftrenér Jiří Pultera. Areál se nachází poblíž vojenského prostoru ve čtvrti Deodoro, po olympijských hrách byl přestavěn na koupaliště. To ale bylo po výměně vládnoucí garnitury zavřeno, přestala fungovat filtrace vody…

Starostí měli víc

„I na jaře při tréninkovém kempu tam plavaly různé kousky, což zanášelo trať i turbíny. Také stav vody byl nižší, potřebovali ji dočerpat, bylo toho víc,“ vyjmenovává kajakářský vicemistr světa Vít Přindiš.

Organizátoři zvažovali, že by areál pro světový šampionát zavřeli pro diváky, protože s jejich přístupem by měli víc nákladů než následných příjmů, což trochu vylekalo i čerstvého vítěze SP na kajaku Jiřího Prskavce, jehož do dějiště MS doprovodí snoubenka Tereza. „Musel bych jí shánět akreditaci, ale nakonec to snad klapne a nějací diváci budou,“ doufá.

„Otázka je kolik. Aby se trefovali do vysílacích časů v Evropě, je program strašně rozházený. Jeden den jedeme odpoledne jen semifinále, druhý po deváté ráno finále. Hodně netypické,“ doplňuje Přindiš. Šampionát se koná od 25. do 30. září.