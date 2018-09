Hrozná čekárna, tři dny tu zevluju. Útok na šesté zlato Synkovi komplikuje vítr

Kdy vás zastihla zpráva, že si nezazávodíte?

Přijel jsem sem a zrovna se dojížděly nějaké závody. Vyhrávaly lodě na kraji a kluci říkali, že podmínky jsou strašné. Po dalších dvou jízdách to zastavili, řekli, že se závody odkládají o 20 minut, přenastaví dráhy, ale pak to zrušili úplně. Myslím, že rozhodli správně.

Je to pro vás komplikace?

Ani ne. Ale závodil jsem v neděli, teď tu tři dny zevluju, hrozná čekárna… Radši bych závodil každý den, ale to máme všichni stejné.

Nebál jste se, že kdyby se ve větru jelo, mohlo by dojít k překvapení i na váš účet?

Ani ne, docela si věřím. Měl jsem čtvrtou dráhu a řadilo se to od šestky do jedničky. Tak bych byl nejhůř třetí. (úsměv) Byl jsem se aspoň vyjet a takové podmínky jsem nezažil. Nebyly vlny, ale přicházely poryvy, která vás zastavovaly. Na první dráze to bylo úplně strašné.

Jste i díky vašim zkušenostem klidnější než někdy před deseti lety?

Přesně tak, mé roky zkušeností mě nechaly klidným. Viděl jsem některé závodníky, kteří se rozčilovali. Stejně s tím nic nezmůžeme, budeme závodit o den později, čas na to je.

Jak si dlouhé čekání vyplňujete?

Teď jsem celé odpoledne prospal, což také není dobře, jste pak zatuhlí. Pustím si film, v Brandýse stavíme loděnici, tak je práce kolem toho…

Jinak se vám při vaší první návštěvě Plovdiv zamlouvá? Prý strava není ideální…

Všechno mi přijde docela dobré, jen to jídlo je slabší. Nějak to přežijeme, nechci si stěžovat. Grilování mám rád, ale každý den klobása není pro sportovce úplně ideální. (úsměv) Chtěl jsem zeleninu, tak říkali jen: „No, sorry“. Ale dneska už se oběd zlepšil.