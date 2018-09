Jak získat razítko na snovou sezónu? Helešic s Podrazilem musejí přesvědčit hlavu

Jezdí spolu tři roky, letos se v lodi prohodili a z Podrazila je veslovod. A doufají, že to nebude jediná změna. Na olympiádě v Riu i na loňském mistrovství světa v americké Sarasotě jeli „jen“ finále B. „Jasně, že trénujete proto, abyste byli nejlepší. Máme sen se dostat do finále A. Ale to má i dalších jedenáct posádek v semifinále,“ ví Helešic.

Už jsou v semifinále

Výsledky ve Světovém poháru šestadvacetiletého Podrazila a o čtyři roky mladšího Helešice pasují do širšího okruhu medailových kandidátů. „Často se ale stává, že posádky mají na prvním Světovém poháru medaili, ale jak se sezóna rozjíždí, jsou pomalejší a pomalejší. A jiné se výrazně zlepší,“ namítal už před odletem do Plovdivu Podrazil.

První dvě nástrahy čeští veslaři zvládli, po rozjížďce ve čtvrtek postoupili i ze čtvrtfinále. Ze třetího místa za favorizovanou dvojicí z Kanady a Nového Zélandu, s nejpomalejším časem ze všech semifinalistů.

„Jezdíme s vědomím, že první tři jdou dál, tak to nemusíme hnát. Dva a půl dne jsme tu stáli, leželi na posteli a teď to byl první závod po delší době, ten se vždycky jezdí špatně,“ připomínal Helešic odložený program ze středečního odpoledne.

Natrénovali nejvíc

„Doufám, že ještě přitlačíme. Natrénováno máme asi nejvíc, co jsme kdy společně měli. Teď jde o to přesvědčit hlavu, aby to prodala,“ plánuje Helešic.

I díky průběhu sezóny ale mohou jít do boje o finále s větší sebedůvěrou. „Vloni na mistrovství světa to bylo trápení, letos se cítíme líp. Nesmíme se toho bát a nechat si ujet soupeře před kilometrem,“ nastiňuje Helešic plán české posádky.

Svěřenci Milana Dolečka v přípravě zkusili vyladit všechny detaily, které je mohly v minulých letech brzdit. „Jakub si měří na hodinkách čas i kilometry, já jezdím spíš na pocit, musím být přesvědčený, že na to máme,“ líčí Helešic.

„Zamysleli jsme se nad stravou, hlídáme si, abychom netahali gramy navíc. Když má někdo kilo dvě navíc, je to v lodi znát, hůř se dýchá. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně,“ ujišťuje.

Pomáhá i Synek

Oběma veslařům pražské Dukly pomáhá i společný trénink se skifařskou legendou Ondřejem Synkem. „On je pořád v klidu, neřeší moc věci kolem. Máme přátelský vztah a můžeme se od něj hodně naučit. Jsme rádi, že se nám před třemi lety naskytla příležitost s ním trénovat,“ kvitoval Podrazil.

Na lodi už si ale musí poradit sami dva během zhruba šesti a půl minuty dřiny. „Já při závodě nemluvím, jsem rád, že dýchám. Kdo si vyzkoušel veslování aspoň na trenažeru, ví, co mám na mysli. Soustředím se na sebe, jak vesluju, jak se uvolňuju nebo jsem nad vodou. Vesluju jedenáct let, Jakub ještě déle. Jsme sehraní, na vodě už nemá smysl mluvit,“ ví Helešic. Boj o finále pro české duo vypukne v pátek po osmé hodině ráno českého času.