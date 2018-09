Synkova výjimečná série trvá! Teď si dám pivo a tunu klobás, smál se

Šestý světový titul, kterým by se osamostatnil v čele žebříčku nejlepších skifařů historie, mu unikl, unikátní série veslaře Ondřeje Synka ale nekončí. V Plovdivu si dojel za Norem Kjetilem Borchem pro stříbro, svoji patnáctou medaili z vrcholné akce (MS či OH)!

Převládá spokojenost, nebo vás mrzí, že jste šesté zlato nezískal?

Pro mě nejsou statistiky zase tak důležité. Jasně, zlato by bylo hezčí, ale moje kariéra je ověnčená medailemi. Tohle bylo sedmnácté finále a dvanáctá medaile… Zklamal mě spíš průběh závodu.

Co se stalo hned v úvodních metrech?

Hned po startu jsem asi po čtyřech tempech zachytil veslem o bójku a hned na to jsem chytil kraba. Skoro jsem se zastavil. Borch se vzdaloval, musel jsem hned v první pětistovce zapnout, aby mi moc neujel a kvůli tomu tam nechal moc sil.

Byla to spíš smůla, nebo vaše chyba?

Není to úplně běžné, ani si nemyslím, že by to byla nějaká extra velká chyba. Na startu foukalo silně z boku, hodilo mě to k bójce a po nárazu se mi otočilo veslo. Letos na to mám smůlu, na regatě v Lucernu jsem vyhodil veslo z ruky, tady chytil kraba…

Tam se boj o zlato rozhodoval?

Ne, že by pro mě skončil, ale hodně to závod ovlivnilo. Vítr foukal po směru jízdy a jak jsem tam zůstal viset, už ztrátu nešlo dojet, jak mají lodě velkou rychlost. Borch byl celou dobu přede mnou, když viděl, že zkouším nástup, okamžitě reagoval.

Překvapil vás Borch, který ještě v Riu jezdil na dvojskifu?

Já čekal, že to napálí a pojede rychle. Ale udělal jsem chybu a byl jsem za ni potrestán.

V neděli opět zesílil vítr, také rozhodčí změnili nasazení do drah a Borch jako nejrychlejší v semifinále jel nejblíž tribuně. Hrálo to roli?

Musíme to brát, že jsme venkovní sport. Když jsem viděl, jak na ženském skifu v šestce vyhrála Irka Sanita Puspureová o hrozný flák před favorizovanou Švýcarkou Jeannine Gmelinovou, možná byla krajní dráha trochu výhodnější, ale to jsou kdyby…

Teď vás čeká v rámci prohrané sázky jeden den práce v automobilce Škoda.

Těším se, ta sázka (kdyby získal zlato, svezl by se v továrním voze – pozn. red.) se mi líbila, oboje by pro mě byla výhra. Do fabriky se těším, poznám něco nového. A když nevyjde Tokio, budu mít třeba práci. (úsměv)

Takže teď už myšlenky směřujete k Tokiu?

Teď si dám hlavně pivo a tunu klobás... (klobásy dostávali veslaři na hotelu i před závody - pozn. red.) Olympiáda je ještě daleko, budu koukat hlavně směrem k příští sezóně, kdy je třeba se do Tokia kvalifikovat. Ale je pozitivní, že jsem pořád ve špičce a o zlato můžu jet.