Pět vnoučat si ještě počká. Synkův kouč musí vydržet kvůli společném snu

Trenér Milan Doleček si vybral smůlu při čtvrtfinále skifařů, kdy při sledování jízdy ze břehu spadl z kola a řádně si sedřel ruce i koleno, jeho svěřence Ondřeje Synka zase potkal pech při finále. „Ale já jsem rád, že to ubojoval. Protože, když jsem viděl, co se stalo na startu, byl jsem zvědavý, jak to zvládne,“ přiznával zkušený kouč.

Synek se vypořádal s tzv. krabem, kdy se veslo ve špatném úhlu zasekne o vodu, a dojel si pro stříbro. Medaile vozí Synek z vrcholných akcí už od roku 2003, kdy byl bronzový na dvojskifu s Dolečkovým synem. Od dalšího světového šampionátu už rok co rok získává cenné kovy na skifu.

„Všichni jsme se těšili, že vybojuje šestý světový titul a bude nejlepší skifař historie. A nebýt toho kraba, myslím, že by se to povedlo. Ale jsem vděčný za každou medaili. Manželka už mi psala, že ještě budu muset s odchodem do důchodu počkat,“ usmíval se šedesátiletý Doleček.

Už jsou víc partneři

O myšlenkách na důchod mluvil už na olympiádě v Londýně před šesti lety, ale stále české veslařské eso připravuje. „Doma na mě tlačí, že mám pět vnoučat a měl bych se jim věnovat. Ale olympiádu pořád nemáme, tak musím vydržet,“ připomíná hlavní motivaci sehraného dua. Z olympijských her má Synek dvě stříbra a jeden bronz.

„Ondra už potřebuje víc odpočinku a já jsem tolerantnější, když si něco vymyslí. Když to není proti smyslu tréninku, který jsem chtěl dělat, upravím ho. Jsme víc partneři, než že bych byl trenér, který diriguje. Ale to jsem nebyl nikdy,“ přiznává Doleček, jenž připravuje i vítěze Světového poháru a sedmé z MS na dvojce bez kormidelníka Jakuba Podrazila s Lukášem Helešicem.

Za dva roky v Tokiu bude Synkovi 37 let. „Já končil ve dvaatřiceti a říkal si, jak jsem to natáhl daleko. Ondrovi bude šestatřicet a vesele sviští dál. Věk se posouvá, je to asi promyšlenějším tréninkem,“ přemítá Doleček nad veslařskou dlouhověkostí.