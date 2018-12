Talentované Seemanová má další finále! Polohová štafeta i znakařka Kubová na sedmé příčce

článek doplňujeme

Kvarteto Simona Kubová, Petra Chocová, Lucie Svěcená a Apostalonová nejprve v rozplavbě vylepšilo české maximum o 87 setin na 1:46,31 minuty a nestačilo jen na Američanky, Číňanky a Japonky.

Ve finále pak polohová štafeta ve složení Kubová, Chocová, Svěcená a Apostalonová opět vylepšila český rekord na 1:46,17 a obsadila sedmé místo.

Na povedené úterní vystoupení ze dvoustovky, kde obsadila osmou příčku, navázala osmnáctiletá Seemanová. V rozplavbě díky času 52,94 skončila šestá.

"Ráno při rozplavání jsem se cítila lehce nejistá. Ale v závodě jsem letěla a říkala si, že je to po včerejšku jen poloviční trať a že nemůžu umřít. Tak jsem to rozbombila a poprvé jsem se dostala pod 53 sekund. Ještě tomu nemůžu uvěřit a nechci to před semifinále zakřiknout, protože se na něj hrozně těším. Chtěla bych plavat ještě rychleji, protože vidím, že to tam je," komentovala v tiskové zprávě svůj výkon nadšená Seemanová.

Na start stovky pak nastoupila i americká rodačka Apostalonová, výkonem 53,21 sice o více než půl sekundy zaostala za vlastním českým rekordem, ale ze 12. příčky s přehledem postoupila do semifinále.

Rozplavby byly naopak konečnou pro Barboru Závadovou, jež ve své doplňkové disciplíně 200 metrů motýlek obsadila 17. příčku.