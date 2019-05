Bramborové prokletí? Už stačilo, hlásí Češi povzbuzení lékařskými testy i narozením dcery

„Doktoři žádnou závodu nezjistili, takže asi to bylo přetrénováním,“ říká Podrazil. „Asi jsem to přetáhl, jak bych pořád s někým závodil,“ vrací se už s úsměvem k loňskému létu, kdy se na kole proháněl i s tréninkovým parťákem a pětinásobným mistrem světa na skifu Ondřejem Synkem.

Do pohody ho vedle ujištění lékařů, že je všechno v pořádku, dostalo i narození dcery Alice před necelým měsícem. „Na přípravě se to nepodepsalo, jen se snažím odtrénovat co nejdřív a odpoledne si nedávám dvě hodiny šlofíka, ale třeba jen půlhoďku. A samozřejmě se člověk těší ještě víc domů, malá je srandistka,“ usmívá se sedmadvacetiletý Podrazil.

Teď se ale na pár dnů s rodinou rozloučil, při mistrovství Evropy v Lucernu ho spolu s parťákem Helešicem čeká boj o ukončení bramborového prokletí. Při třech svých posledních startech na ME totiž skončili čtvrtí. „Už bychom tu šňůru rádi přerušili,“ neskrývá Helešic.

„Ale ty evropské šampionáty jsou rok od roku kvalitnější a teď je to umocněné tím, že se v téhle sezoně bojuje o olympiádu,“ připomíná.

Právě s Lucernem má spojené příjemné vzpomínky na rok 2016, kdy si v dodatečné kvalifikaci vyjeli start na OH v Riu. „To byl pro mě nejhezčí závod, ale až v momentě, kdy jsme projeli cílem. Jinak to byl obrovský stres, noc před jízdou jsem ani nespal. Tohle už nechci znova zažít,“ má jasno Helešic.

K tomu, aby se podobným nervům vyhnuli příští rok před olympiádou v Tokiu, potřebují na srpnovém mistrovství světa v rakouském Ottensheimu skončit do jedenáctého místa.