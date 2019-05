Jenom jezdit? To by byla nuda! A tak česká naděje usiluje o další titul

Český ženský kajak na divoké vodě dlouhé roky zosobňovala legendární Štěpánka Hilgertová, postupně od ní převzala vládu Kateřina Kudějová, mistryně světa z roku 2015. Letos se ale při domácí nominaci pasovala do role české jedničky devětadvacetiletá Veronika Vojtová. O víkendu ve francouzském Pau bude bojovat o svoji první velkou individuální medaili. „Mám to tam ráda a myslím, že ta trať mi i docela sedí,“ těší se.

Cenných kovů už má doma několik. Právě s Hilgertovou a Kudějovou před čtyřmi lety ovládla světový šampionát v hlídkách, z posledních dvou mistrovství světa přivezla bronzy v obnovené kategorii C2 mix s Janem Maškem. Ale při jarní nominaci suverénně vládla ve své hlavní disciplíně, na kajaku v prvních třech závodech brala samé výhry.

„To bylo jak z pohádky, ani ve snu mě to nenapadlo,“ přiznává. Co jí vyneslo do možná životní formy? „Kdybych to věděla, udělala bych to už dřív,“ usmívá se. Ale životních i sportovních změn podstoupila dost.

Půjde o olympiádu

Změnila trenéra a od podzimu se připravuje u Pavla Kubričana, omezila pracovní povinnosti, jen studia se vzdát nechce. „Mám hotového inženýra na zemědělské univerzitě, teď jsem začala studovat ještě na MBA,“ líčí. „Vždycky si říkám, že sport není všechno, a chci mít zadní vrátka. A kdybych jen jezdila, byla by to nuda,“ usmívá se.

V sezoně se rozhodně nudit nebude, po mistrovství Evropy přijde seriál Světových pohárů i mistrovství světa ve španělském Seu, kde ji čekají spolu s hlídkami tři disciplíny. A na kajaku už půjde o body do interní české bitvy o olympiádu.

„Z toho pohledu byla ta letošní nominace hodně důležitá. A určitě mi vynesla i větší sebevědomí, protože z ní mívám nervy. Po šesti měsících přípravy nastoupíte do závodů, aniž byste tušili, jak na tom jste. Pro mě je to mnohem větší stres než pak mistrovství světa,“ přiznává.